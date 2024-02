Luis Miguel en Bogotá: habrá 4.000 parqueaderos y casilleros disponibles

Los capitalinos se preparan para el concierto de Luis Miguel en el coliseo Medplus - crédito Orlando Barría/EFE

Bogotá se convertirá en el escenario para recibir a Luis Miguel, uno de los iconos más grandes de la música latinoamericana, como parte de su gira internacional Tour Luis Miguel 2024. A lo largo de dos noches memorables, el 17 y 18 de febrero, el Coliseo MedPlus albergará a cerca de 30 mil espectadores, quienes tendrán la oportunidad de vibrar con éxitos del Sol de México como Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides y La bikina.

Te puede interesar: Mabel Cartagena volvió a ser blanco de los “haters” en el Carnaval de Barranquilla

“La decisión de realizar la primera doble fecha en la historia del Coliseo MedPlus con Luis Miguel es un hito significativo para nosotros. Esta oportunidad no solo subraya la relevancia del artista en la industria musical, también la confianza del público colombiano”, expresó Miguel Caballero, director general del Coliseo MedPlus, para la Revista Semana destacando la importancia de estos eventos tanto para la escena musical como para el público colombiano, confirmando el completo agotamiento de las entradas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

El "Sol de América" volverá a Colombia luego de cinco años de su última presentación en el estadio El Campín - crédito @luismiguel/Instagram

Para enfrentarse al reto logístico que supone la movilización de 15 mil asistentes por noche, el Coliseo MedPlus ha implementado una serie de medidas de movilidad destinadas a optimizar la experiencia del público desde su llegada hasta el retorno a sus hogares. Entre estas, se destacan los servicios de buses especiales que partirán desde puntos estratégicos como la bahía contigua al centro comercial Portal 80 y llegarán directamente al recinto, facilitando así el acceso al evento.

Te puede interesar: Carla Giraldo es blanco de duras críticas por su primera noche de presentación en La casa de los famosos

“Coliseo MedPlus dispone de soluciones de movilidad para optimizar su asistencia al concierto, otorgando seguridad y bienestar para una experiencia completa de inicio a fin”, agregó el director.

Luis Miguel se presentará el 17 y 18 de febrero en Bogotá -crédito Cuartoscuro

Con el concierto programado para iniciar a las 8:00 p. m., se recomienda a los asistentes programar su llegada al menos cuatro horas antes, para disfrutar plenamente de la experiencia sin contratiempos. Las puertas del Coliseo abrirán desde las 5:00 p. m., y se enfatiza en la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, incluyendo la restricción del ingreso a menores de 18 años y la prohibición de llevar alimentos, bebidas, encendedores, objetos cortopunzantes, cámaras profesionales y drones, así como el consumo de sustancias psicoactivas.

Te puede interesar: Shakira se volvió tendencia en las redes luego de la presentación de Usher en el Super Bowl: esto fue lo que pasó

Posterior al evento, los buses de servicios especiales retomarán su actividad, conduciendo a los asistentes hacia diversos puntos dentro de la ciudad, asegurando así un retorno seguro. Este servicio, con un costo de 25.000 COP (ida y vuelta), está disponible para su compra anticipada en línea, lo que garantiza una mayor comodidad y eficiencia en el proceso.

El sol vuelve a brillar en Colombia con las presentaciones de Luis Miguel con su gira Luis Miguel Tour 2024 - crédito Cuartoscuro

“Estamos emocionados de brindar una plataforma sin igual para que los seguidores de Luis Miguel disfruten de su música en un ambiente único y emocionante”, afirmó Caballero, resaltando la expectativa que rodea estos conciertos, no solo por la presentación del distinguido artista internacional sino también por la experiencia completa que promete el evento.

Además, el contar con 4.000 lugares de estacionamiento y casilleros disponibles para objetos personales son dos de las facilidades más destacadas para los asistentes.

A diferencia del público capitalino, los caleños no podrán disfrutar del concierto de El sol de México que había sido programado para el 15 de febrero en el estadio Pascual Guerrero: “El estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”