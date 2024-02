Yina Calderón habló del embarazo de Manuela Gómez y le criticó hasta el outfit

La empresaria de fajas no se quedó callada y le criticó a Gómez hasta su manera de vestir - crédito rastreandofamosos / Instagram

En una reciente revelación, Manuela Gómez confirmó su embarazo junto a su pareja, Juan Pablo Restrepo, mediante una celebración especial, noticia que ha renovado el interés en la persistente rivalidad mediática con Yina Calderón. Ambas personalidades, conocidas por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, han mantenido sus diferencias al público, especialmente ahora con las nuevas circunstancias de Gómez.

Te puede interesar: Yina Calderón desató polémica por cubrir su glúteo derecho con un enorme tatuaje: “Está cada día más tostada”

Durante el evento, que también sirvió para anunciar el nombre de su futura hija, Samantha, la atención se centró no solo en la feliz noticia, sino en las reacciones de Calderón ante este hecho. El trasfondo de esta historia encuentra su origen en el reality show en el que Gómez y Calderón compartieron experiencias, marcadas por personalidades claramente opuestas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Manuela Gómez, con tremenda fiesta, reveló el sexo de su bebé y el nombre

A lo largo de los años, ese contraste ha alimentado una serie de intercambios públicos. Recientemente, Calderón emitió comentarios sobre el atuendo de Gómez durante su fiesta de baby shower. “La ropa que ella llevó al baby shower está divina para hacer aseo general los sábados, para salir a comprar la fruta y la verdura, para salir a visitar la mamá el domingo en la tardecita noche, pero no para ir a un baby shower... parecía María la del barrio y eso no”.

La exprotagonista de Novela reveló el sexo de su bebé - crédito Manuela Gómez/Instagram

Sin desearle ningún mal a Gómez ni a su bebé en camino, la empresaria de fajas criticó abiertamente las elecciones de moda de Gómez para el evento, sugiriendo que dicho atuendo habría sido más apropiado para actividades cotidianas, pero no para una ocasión tan especial.

Te puede interesar: Manuela Gómez confirmó que está embarazada: quién es el padre del bebé que espera la influencer

Calderón expresó su deseo de bienestar para el bebé de Gómez, enfatizando el amor que seguramente le brindará, especialmente considerando las complejidades de su propia infancia. A continuación, destacó lo ‘inadecuado’ de la ropa elegida por Gómez para el evento, contrastándola con el estilo de otras amistades cercanas a Gómez y sugiriendo que debió buscar consejo en materia de vestimenta para una ocasión de tal magnitud.

“El hecho de que a mí ella no me agrade, no quiere decir que a ella ni a nadie que no me agrade, no le voy a desear un mal embarazo, al contrario, que su bebé nazca sana, que ella le dé mucho amor y demás que ella le dará mucho amor porque ella tuvo una niñez como compleja y ese tipo de personas que tal vez no recibieron mucho de eso en su niñez, cuando tienen animales, cuando tienen hijos, lo transmiten y lo dan porque no lo recibieron”, expresó Yina en una historia de Instagram.

A su vez, la DJ agregó: “Lo que sí tengo que decir es que se fue horrible para el baby shower, el hecho de que uno esté embarazada no quiere decir que uno no se arregle, ella teniendo amigas tan regias como Marcela Reyes y Paola Usme, por qué no la aconsejan, que se arregle más esa niña”.

La creadora de contenido hizo una gran fiesta de revelación de sexo acompañada de familiares, amigos y celebridades - crédito Manuela Gómez/ Instagram

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y hubo quienes la apoyaron y otros que no estuvieron de acuerdo con su punto de vista: “Yina me encanta como habla a calzón quitado”; “Mira quien habla. Siempre la envidia. Se le nota. Pobre Yina”.

Finalmente, la dinámica entre Calderón y Gómez ha sido de interés público desde su tiempo compartido en Protagonistas de Nuestra Tele. A pesar de sus intentos por acercarse, las diferencias fundamentales en su personalidad y en su modo de interactuar con el mundo han mantenido viva su rivalidad, evidenciada una vez más en los comentarios de Calderón sobre el reciente baby shower de Gómez. Estas interacciones continúan capturando la atención del público y de los medios de comunicación, reflejando la complejidad de sus relaciones tanto dentro como fuera de la pantalla.