Mujer reveló los problemas que tuvo trabajando para Millonarios con un dirigente: “La fama es real”

Al ser uno de los clubes más históricos del fútbol colombiano, los jugadores, dirigentes y trabajadores de Millonarios tienen una presión adicional que no se registra en otros equipos del país, principalmente por la cantidad de hinchas que tiene la institución y la obligación que generan al querer ganar cada torneo.

Entre 2002 y 2010 esta presión fue adquirida por Juan Carlos López, que fungió como presidente del club bogotano; sin embargo, los resultados no lo acompañaron, durante ese tiempo Millonarios no logró ser campeón y tuvo momentos de crisis deportivas.

Sobre la participación de López en el Embajador se han generado múltiples rumores sobre su forma de ser, por lo que el testimonio de Giselle Aparicio, que fue la jefa de prensa del club en 2007, ha generado revuelo en redes sociales.

Durante su participación en el pódcast Otro Fútbol, que es presentado por el abogado deportivo Andrés Charria, Aparicio reveló detalles inéditos de lo que fue su trabajo en Millonarios, principalmente por los problemas que tuvo con el presidente de la institución en ese momento.

En primer lugar, afirmó que antes de trabajar en Millonarios no conocía a López, pero durante su labor descubrió que era un hombre que no cumplía con su palabra, por lo que destacó que era algo muy complicado trabajar con una persona que no dice la verdad.

“Juan Carlos López que era el presidente, no me conocía, yo no lo conocía a él ni nada. Encantadísimo, es un señorazo, pero es una persona que no tiene palabra, entonces es muy difícil hacerle prensa a una persona que miente”.

Aparicio recordó que en más de una oportunidad le pidieron contarles cosas a periodistas, pero luego el presidente del club revelaba aspectos diferentes a otros comunicadores; sobre esto, afirmó que la fama que existía sobre López era cierta.

“Me tocó lidiar con eso, porque me decía “dígale a tal periodista que tal cosa” y después iba y le decía a otra cosa, y entonces, era complicado, era una persona que no tenía manejo profesional de las situaciones, creo fama de mentiroso y una fama real de mentiroso”, afirmó Giselle Aparicio.

Por otra parte, la comunicadora resaltó que López tuvo que lidiar con futbolistas complicados, resaltando que en algunos casos el plantel aceptaba unos premios, pero luego de cumplir los objetivos subían el dinero que pedían a la dirigencia.

“A él le tocó lidiar con jugadores que no eran tan queridos, Gerardo Bedoya, Juan Carlos Quintero, en una época estuvo Juan Carlos Cortes, y esa gente presionaba y el presidente respondía, le tocaba. Ese equipo tuvo la Copa Sudamericana en la que estuvo en semifinales, con esa plática subsistió un buen tiempo… Los jugadores acordaban unos premios y después le subían”, reveló Aparicio.

Además de profundizar en su experiencia como periodista deportiva, Aparicio habló sobre la perdida de los Juegos Panamericanos, sobre esto, afirmó que el Gobierno nacional no tenía conocimiento de deporte y pensaban que no sería un escándalo grande perder la sede del evento.

“Como no saben de deporte, no tienen ni idea, no tenían claro la magnitud de perder unos juegos de esa magnitud. Señor Petro, le cuento que los Juegos Panamericanos son los juegos más importantes del continente… Como que no magnificaron, los dejaron perder y que era un escandalito”.