Confirmado: Andrés Escobar no tiene libreta militar, según el Ejército

Andrés Escobar oficialmente se convirtió en concejal de la ciudad de Cali y estuvo en el centro de la polémica por hechos ocurridos en el Paro Nacional de 2021 - crédito @andresescobar2030/ Instagram

Andrés Escobar ha estado en el ojo del huracán en varias oportunidades debido a su actuar y opiniones como opositor del Gobierno de turno. Sin embargo, su nombre ha resonado desde antes de ser concejal de Cali, pues es recordado por desenfundar y accionar un arma en contra de los colombianos que se movilizaban durante el paro nacional.

Después de llegar al Concejo de Cali se ha visto envuelto en otro tipo de polémicas, la más reciente está relacionada con un video en el que se aprecia al funcionario dando instrucciones a los soldados del cantón militar de la Tercera Brigada que se encuentra ubicada en la capital vallecaucana.

Dichas acciones han sido fuertemente criticadas por los colombianos, por lo que el Ejército decidió aclarar de qué se trataba el ejercicio de participación de Andrés Escobar asegurando que no estaba a cargo de las tropas, debido a que se contaba con la presencia de dos oficiales y un suboficial que estaban a cargo.

Entre tanto, se confirmó que la visita del cabildante se centró en hacer piezas publicitarias por medio de las cuales busca promover la inscripción a la institución por parte de los jóvenes que aún no han definido su situación militar en la ciudad.

“En tiempos donde el gobierno les ofrece el 50% del salario mínimo a los soldados mientras planea regalar un millón a la criminalidad, bajo el sofisma de no seguir matando, resulta necesario que los mandatarios regionales respondan a la enorme deuda que tenemos con los héroes de la patria. Que más jóvenes encuentren en el servicio militar su proyecto de vida y llenen nuestras ciudades trayendo seguridad y bienestar”, declaró Escobar en medio de la polémica.

Después de aclararse lo sucedido, las intenciones del concejal fueron aplaudidas por algunos ciudadanos. Sin embargo, hubo quienes rechazaron su visita a la base militar y una de las personalidades políticas que no guardó silencio ante lo sucedido fue Gustavo Petro.

“No pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad”, así lo indicó el mandatario de los colombianos en medio de la polémica.

Andrés Escobar no tiene libreta militar

El funcionario ha sido fuertemente criticado porque no tendría la libreta militar - crédito @nometiente2/X

Un documento difundido a través de las redes sociales ha desatado la polémica en el territorio nacional, teniendo en cuenta que este dejaría al descubierto la situación militar de Escobar, por lo que varios medios y ciudadanos lo difundieron a través de redes sociales.

En dicho reporte se aprecia que el cabildante no ha solucionado este proceso y solamente se encuentra en la base de datos pertenecientes al Comando de Reclutamiento y Control de Reservistas, por ende: “Su estado no le permite generar su certificado, usted debe terminar el proceso de definición de la situación militar”.

Ante esa situación, el medio Cuestión Pública decidió imponer un derecho de petición en el cual pedía al Ejército Nacional aclarar si el concejal de Cali por el partido Centro Democrático había prestado el servicio militar o solucionado su situación, ante esto, recibieron una confirmación por parte de las autoridades.

“La institución castrense aceptó que el cabildante que invita a militarizar a Cali, a pagar un salario mínimo a los jóvenes para que ingresen al ejército, no ha resuelto su situación militar”, indica el medio desatando críticas hacia las acciones de Andrés Escobar.

La respuesta publicada “indica que consultado el registro del ciudadano Rafael Andrés Escobar González (...) se observa, que su estado es ‘Inscripción - En registro’, significando ello, que aún no ha completado el proceso de inscripción, por ende, no ha prestado el servicio militar, no ha efectuado pago alguno por concepto de la tarjeta militar, hasta el momento”.