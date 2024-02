Precio de una canasta de huevo será impagable con el aumento del valor del diésel

Alrededor de 46 millones de huevos se consumen a diario en Colombia - crédito Infobae

Subir el costo del ACPM (diésel) es subir el precio de los productos de la canasta básica familiar. La tajante frase es de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que integra la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos), y que desde hace varios meses, cuando se anunció que el valor de dicho combustible debería subir para cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) alertó que los colombianos serían los principales afectados por el impacto que habría en la inflación (9,28% en 2023).

Te puede interesar: Precio del diésel: Gobierno Petro todavía no convence a los transportadores para aumentar el valor del combustible

Ahora, el gremio hizo una dura advertencia que haría que los colombianos dejen de consumir uno de los productos más apetecidos por los consumidores en el país: el huevo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gasolina y Acpm subieron en febrero, pero estos aumentos no forman parte de los ajustes del Gobierno: de qué se trata

Fedetranscarga alertó que subir el precio del diésel hará que este producto, que en enero estuvo barato porque hubo menor demanda que de costumbre y que volvería a aumentar en febrero, principalmente, por el regreso a clases, suba de manera considerable:

El aumento del precio del diésel aumentaría $16.800 el valor de una canasta de huevos de 30 unidades - crédito Fedetranscarga

“Si el ACPM sube, el huevo sube. El precio actual de una bandeja de huevos por 30 unidades vale $24.000 y el precio de una bandeja de huevos por 30 unidades con incremento del ACPM costará $40.800″, indicó la entidad.

Te puede interesar: Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

No obstante, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, refutó lo advertido por el gremio de transporte.

Por medio de X (antes Twitter), Moreno desmintió la alerta: “Esta información no es cierta. En la estructura de costos de producción de huevo el transporte representa menos del 5% en toda la cadena”.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, desmintió que el precio de la canasta de huevo suba de manera elevada ante el aumento del diésel - crédito @GMorenoGo/X

Fedetranscarga lanzó la alerta en medio de la reunión que tuvieron el 7 de febrero transportadores con funcionarios del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte sobre el inminente aumento del precio del diésel (ACPM).

Al final de esta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que el 14 de febrero, en otra nueva reunión, dará a conocer la propuesta para el incremento del combustible, la cual se hará para cerrar la brecha billonaria del Fondo de Estabilización de Precios al Combustibles (Fepc).

Así las cosas, lo que se hará será revisar una fórmula para determinar si el precio del combustible quedará estable o no.

Tras la reunión, el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano, aseguró que la noticia de que no haya acuerdo todavía es buena para Colombia porque por ahora no se aumenta el precio de estos combustibles. Según él, esto no se hará “hasta que no lleguemos a un acuerdo en estas mesas de diálogo”.

Los gremios de transportadores se vienen moviendo para que el valor del combustible no aumente. En una de las primeras reuniones propusieron el Precio Colombia, que contempla la eliminación de impuestos (el nacional y dos IVA) y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiésel.

Déficit del Fepc: brecha del diésel

Es de anotar que en octubre de 2023 el ministro Ricardo Bonilla indicó que son casi $8.000 lo que se necesita subir al precio del diésel, aunque impacte la inflación, para cerrar la brecha que tiene este en el Fepc. Bonilla aclaró en ese momento que eso no significa una subida que se dé de golpe, sino que es necesario organizarse, ya que no se quiere coger de sorpresa a nadie, por lo que cree que posible concertarlo. Según él, cerrar esa brecha llevaría entre 18 meses y dos años y empezaría a partir de febrero del 2024.

“Esto no lo podemos aplazar. Le cuesta demasiado al Estado y por eso es necesario que concertemos de qué manera podemos hacerlo”, anotó.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera que el déficit del Fepc se cierre en 2025 - crédito Presidencia de la República

Así las cosas, el ministro anotó que con estas alzas el déficit del Fepc terminaría de cerrarse en 2025, dependiendo de cómo se hagan los ajustes del diésel. De igual forma, dejó entrever que cerrarlo no quiere decir que simplemente se lleve tanto la gasolina corriente como el diésel a los precios internacionales y ahí en adelante ya los ajustes sean puntuales, sino que se debe ir ajustando a los cambios que se den, pero ya no serían del nivel de lo hecho hasta ahora.

“El déficit en el 2021 fue $17 billones. En el 2022 fue de $37 billones. Estamos pagando todavía. Nos falta pagar $8 billones del 2022. Este año va a terminar en $20 billones. Habíamos previsto inicialmente que podría terminar en $17 billones, pero con los cambios que se han presentado en el precio del petróleo va a llegar dentro de esos $20 billones, de los cuales $17 billones son de diésel y $3 billones de gasolina corriente, pues de este último ya lo venimos cerrando”, indicó.

Frente a 2024, precisó que se tiene estimado que, si se procede que ya no hay que ajustar gasolina corriente, se haga con el diésel. Entretanto, ese déficit podría terminar en $5 billones o algo más y se terminaría cerrando el hueco en 2025.