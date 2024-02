Leonor Espinosa y Jorge Rausch se dieron palo en redes por chiste de restaurantes: “Infundada y no generalizable”

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron un cruce de palabras en redes sociales por comentario sobre no visitar los restaurantes los lunes - crédito @Leoescocina @jorge.rausch/Instagram

Se generó controversia en redes sociales después de que el jurado de MasterChef Celebrity Colombia, lanzara un comentario —aparentemente inofensivo—, sobre no asistir a un restaurante los lunes. De acuerdo con Jorge Rausch, los establecimientos estos días sirven “las sobras de la semana pasada”, y después agregó que se trataba de una broma.

Te puede interesar: Jorge Rausch reveló cómo es trabajar con su ex y con su novia a la vez: “Normal”

La frase fue el detonante para que Leonor Espinosa se pronunciara en su cuenta de X (antes Twitter), haciendo un llamado de atención a Rausch, debido a que esas declaraciones estarían “afectando el prestigio de los cocineros”. Pero esto no fue lo único que dijo la reconocida chef, bajo el argumento de que suponía que las sobras eran aprovechadas con fines comerciales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Leonor Espinosa le respondió a Jorge Rausch por pedir no ir los lunes a un restaurante - crédito @Leoescocina/X

Y esto agregó la cocinera en su cuenta de X: “Infundada y no generalizable la conjetura […] Más cuando hoy en día la industria aboga por un enfoque consciente. Las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas”.

Qué respondió Jorge Rausch

Y es que el comentario del jurado de MasterChef Celebrity se presentó en medio de una charla que tuvo como invitado en el show de comedia Monólogos sin propina. Por eso, aseguró que todo se trataba de un chiste: “Nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada ¡Mentiras, esto no es verdad!”.

Te puede interesar: Leonor Espinosa respondió si será el reemplazo de Christopher Carpentier en ‘MasterChef Celebrity’

Inicialmente, pidió a Espinosa que si pretendía dar una opinión sobre algo de lo que él se hubiera pronunciado, primero debería entender el contexto en el que se encontraba.

El chef Rausch pidió a Espinosa que no opinara sin antes entender el contexto de la situación - crédito @jorgerausch/X

“Estaba en un standup comedy y fue un chiste que terminé diciendo que era tomando del pelo. No fue en una entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo, así que tú tampoco lo hagas ‘verifica’”, dijo con contundencia el bogotano.

Te puede interesar: La asquerosa razón por la que Jorge Rausch recomienda no ir los lunes a los restaurantes

Este intercambio de ideas se intensificó cuando el chef y dueño de Rausch le indicó a su colega que no era “chévere” que ella hablara sobre él sin entender el tema y ponerlo en tela de juicio. “Creo que tienes suficiente confianza conmigo para preguntarme antes de criticarme en redes públicas”.

Por su parte, la cartagenera le indicó a su colega que no era necesario llegar a términos hostiles, pues simplemente se estaba guiando por la información que circuló en diversos medios de comunicación. Allí, indicó que simplemente estaba dando su opinión al respecto y no lanzando una crítica al trabajo que ha venido haciendo durante años.

La prestigiosa chef hizo referencia a que estaba dando una opinión infundada en las noticias que circularon en medios de comunicación - crédito @Leoescocina/X

Por qué Leonor Espinosa no sería jurado en MasterChef Celebrity

La candidatura más reciente en aparecer fue la de Leonor Espinosa. Oriunda de Cartagena, obtuvo el premio a la Mejor Cocinera del Mundo 2022-2023, título que le otorgó la lista británica The World’s 50 Best, además, su restaurante LEO es considerado como uno de los mejores de todo el territorio nacional.

Se ha dedicado también a sus redes sociales, sumando más de 145 mil seguidores en su Instagram. Ya tiene experiencia en la televisión, pues estuvo en La prueba, de Caracol Televisión, en 2015, incluso el periodista Carlos Ochoa también hizo referencia a que ella sería el reemplazo de Carpentier. No obstante, las ilusiones de sus adeptos se cayó a tierra con las declaraciones que ofreció en su X (antes Twitter).

“En caso de ofrecimiento bajo ninguna circunstancia aceptaría, sin significar objeciones con MasterChef Colombia. Mis principios y aspiraciones están orientados hacia otros horizontes. La afirmación es completamente infundada”, expresó la bolivarense en un trino.