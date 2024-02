‘Alerta’ reveló detalles de la historia que lo sacó de Caracol: “El tipo no se aguantó”

El humorista descartó que lo hubieran despedido por el inconveniente en el ascensor - crédito Caracol Televisión / Getty

Debido al conflicto legal que tiene con Caracol, el humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta o El cuentahuesos, ha sido un tema de conversación en múltiples espacios; esto aumentó luego de que se hiciera público que había ganado en primera instancia el litigio.

Es por ello que en diálogo con Los 40, Lozano profundizó más sobre su salida del canal, resaltando que por fuera del hecho que se hizo viral, lo que antecedió a su despido injustificado fue que él se había convertido en la persona que expresaba a los dirigentes las inconformidades de sus compañeros y denuncias de algunos terceros.

El humorista inició resaltando que su esposa se llama Diana Carolina Alfonso Lizarazo, por lo que varias personas pensaron que se había casado con la hija de Alfonso Lizarazo, lo que provocó que los reclamos hacia Sábados Felices le llegaran a él directamente.

“Todo mundo decía que yo me había casado con la hija de Alfonso Lizarazo y tenía el poder de manipular el problema como yo quisiera, eso fue un problema porque las quejas me llegaban a mí. Primero porque yo era abogado y segundo porque era el yerno de Alfonso Lizarazo”, afirmó Alerta.

Juan Ricardo Lozano reveló detalles de su salida de Caracol - crédito @alertahumor/Instagram

Lozano aseguró que el tema escaló hasta que se vio envuelto en varios problemas con directivos, resaltando que, desde su postura, considera que se arriesgó demasiado.

“Empezamos a encontrar muchas cosas, hubo una revolución de las mujeres, de no dejarse explotar de los que tenían el control. Me convertí ahí en el peleador. Me parece que eso me paso a mí, me arriesgue mucho y resulte al otro lado del río”.

Sobre el rumor de que había sido despedido por una flatulencia, el comediante reveló que fue verdad, pero recalcó que los hechos no se habían registrado como se expusieron, sino que en todo momento pensó que nadie más se subiría al ascensor.

“No hay como tirarse un peo donde es prohibido, usted juega a que nadie se va a subir. A mí me pasó que me subí cuando estaba el presidente de Caracol, Paulo Lacerna, era muy creído el tipito, dejó el ascensor exclusivamente para él, no había intermedios de ascensor. Tuve la autorización porque me llamaron a algo el nuevo presidente y dije “esto va aquí directo al décimo piso””, aseguró el humorista.

Lozano se sorprendió al ver que el ascensor se detuvo en el séptimo piso, por lo que no pudo evitar que un ejecutivo del canal compartiera espacio con él en el sitio en el que había dejado escapar un gas de su cuerpo.

“Me subí y en ese momento creo que el ejecutivo Juan Ignacio Velásquez tenía llaves del séptimo piso, a mí me habían dicho que eso iba directo. El hombre se subió y dio la vuelta; se me hizo eterno, eso no llegábamos al sitio correspondiente”, declaró Alerta en Los 40.

El comediante resaltó que no puede asegurar que ese hubiera sido el motivo de su despido - crédito Colprensa

Por último, Alerta resaltó que no puede confirmar que este fuera el motivo por el que fue despedido, pero resaltó que eso era lo último que recordaba y por eso respondió con esa anécdota a una entrevista, sin saber que esto se haría viral.

“Me preguntaron y yo lo único que me acordaba fue de eso, que se me salió. Eso había sido el día anterior. La madre que ese tipo no se aguantó”… En ese momento se volvió tendencia y en España estaban haciendo un programa de personas que habían sacado de programas.

Sobre lo que ha salido sobre su salida de Caracol en medios de comunicación, el humorista resaltó que hay aspectos que no son ciertos, pero que a su edad no le molestan este tipo de casos.

“A esta tierna edad no me molesta nada. Tal vez no molestan, pero yo salgo a rectificar cosas”, puntualizó Lozano.