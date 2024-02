James Rodríguez recibió ultimatum en el São Paulo: “Si no funciona, se irá”

James Rodríguez podría dejar el São Paulo de manera inesperada - crédito EFE EFE

En una emocionante final definida mediante tiros desde el punto penal, São Paulo se impuso ante Palmeiras para coronarse campeón de la Supercopa de Brasil 2024, consolidando su supremacía en el fútbol brasileño del año pasado.

El encuentro, caracterizado por su intensidad y dramatismo, tuvo lugar en Belo Horizonte, pero contó con una notable ausencia: la del colombiano James Rodríguez, quien optó por no acompañar a su equipo en este crucial enfrentamiento.

Rodríguez decidió no estar presente con sus compañeros para la disputa del título debido a una serie de situaciones que se han venido presentando con las directivas y con el cuerpo técnico. Lo que causó la molestia principal del cafetero fue su no convocatoria a la final, a pesar de estar en “buen estado físico” por lo que prefirió entonces quedarse en casa.

Luego de la consagración del Tricolor paulista, con el título, el director de fútbol del club, Carlos Belmonte, se refirió sobre la actualidad de James en el equipo y en sus declaraciones dejó claro que en cualquier momento el cafetero puede decirle adiós al equipo.

En sus comentarios, Belmonte precisó que si Rodríguez continúa mostrando este tipo de “actitudes” con el equipo, ellos son conscientes de que en cualquier momento se cansará y buscará las puertas de salida del club y que sin ningún inconveniente lo dejarán ir:

“Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Solo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho, incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”

James Rodríguez fue el gran ausente en el título del São Paulo en la Supercopa de Brasil ante Palmeiras - crédito Rubens Chiri / saopaulofc

Posteriormente, entregó detalles de la decisión que tuvo el colombiano de no acompañar al equipo y aclaró que como directivos la respetan, pero también hizo hincapié en que ningún jugador va a ser más grande que el club y que si bien todos quieren que se quede, si James no hace méritos o demuestra verdadero compromiso, no lo detendrán en su salida:

“Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije como en el caso de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo”

Para finalizar sus comentarios, reconoció que el mediocampista cucuteño ha venido trabajando en su forma física, pero fue directo al mencionar que simplemente no ha sabido adaptarse al ritmo del fútbol brasileño:

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”

En dónde está el futuro de James Rodríguez

El contrato de James Rodríguez con São Paulo finaliza en junio de 2025 - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Una vez más, como si se tratase de un hábito, el colombiano ha tenido que comenzar a ver nuevas alternativas para continuar con su carrera profesional, luego de que en São Paulo no consiguiera encajar en el rompecabezas.

El mediocampista de 32 años de edad tiene contrato con el club brasileño hasta junio del 2025, por lo que deberá llegar a un acuerdo con la cúpula de la institución para ponerlo disponible en el mercado de fichajes y comenzar a recibir ofertas por sus servicios.

Según la prensa europea, uno de los equipos interesados en los servicios del colombiano es el Besiktas de Turquía, por lo que el regreso de James al Viejo Continente podría ser una opción para él.