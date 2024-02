Técnico del São Paulo fue poco optimista con James Rodríguez: “Estamos trabajando el tema psicológico y mental”

El entrenador se refirió al rol del '10' de la selección Colombia - crédito @saopaulofc/Instagram

Un panorama poco alentador tiene James Rodríguez. Las lesiones le siguen jugando una mala pasada al futbolista colombiano, que no estuvo en la última consagración del São Paulo por la Supercopa de Brasil ante Palmeiras.

En lo que del año, el ‘10′ de la selección Colombia no ha sido convocado por su entrenador, Thiago Carpini, que tomó las riendas del Tricolor tras la salida de Dorival Júnior, que asumió la dirección técnica de la selección de Brasil

Durante una entrevista con el programa Os Donos da Bola, del canal de televisión Bandeirantes, el joven entrenador del São Paulo se pronunció sobre la situación del cucuteño, de 32 años. “James ha estado sufriendo un problema crónico en los isquiotibiales”.

Acto seguido, Carpini señaló que el colombiano viene resintiéndose de sus molestias constantemente:

“Entrena, descansa un poco, pierde tres o cuatro días de trabajo y cuando vuelve y llega a su mejor forma física… vuelve a sentir algo (…) hemos estado trabajando con él, con el tema psicológico y mental. Hemos tenido dificultades con su retorno”.

Así mismo, Thiago Carpini aseguró que el jugador cafetero ha querido acelerar su proceso de recuperación, situación que ha generado intranquilidad en Rodríguez, que quiere regresar a las canchas lo más pronto posible.

En cuanto a los motivos del exReal Madrid para no viajar con el equipo a Belo Horizonte para afrontar la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras dijo: “Respeto mucho el sentir del atleta. Es como la decisión de no poner a Lucas (Moura) en campo. Si no se siente seguro, cómo lo voy a poner a jugar. Eso es lo más importante para mí”.

James Rodríguez solo ha anotado un gol con São Paulo

El volante colombiano anotó su primer tanto en la jornada 24 del campeonato brasileño ante Fortaleza - crédito @golsparaodiario/X

Con la casaca de São Paulo, el exEnvigado ha disputado por todas las competiciones un total de 14 partidos, marcando un tanto y contribuyendo con tres asistencias en 704 minutos en cancha.

