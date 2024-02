Mujer que protagonizó video viral por presunta infidelidad con miembro de la Sijín terminó en el hospital: habló su hermano

Mujer acusada de infidelidad en Santander - crédito captura de pantalla

Luego de que se hiciera viral el video de un supuesto caso de infidelidad por parte de la pareja de un policía de la Sijín, se conocieron detalles de la reacción de la mujer, quien al parecer habría resultado afectada por el episodio y tuvo que ser llevada de urgencia a un centro médico.

Te puede interesar: Dos mujeres murieron tras el choque de una camioneta contra una panadería en Villavicencio

Sara, como le dicen sus allegados, fue la protagonista de una grabación que se hizo viral. En la grabación, un hombre llamado Edward -que es funcionario activo de la Policía Judicial Sijín-, aseguró ser su pareja y haberla descubierto en plena infidelidad al regresar a la casa. Sin embargo, la familia tiene otra versión de los hechos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Sacerdote habría abusado de un menor en el Meta: Procuraduría anunció intervención

Luego de que se viralizara la grabación, la mujer fue hospitalizada. Según contó uno de sus hermanos al medio regional James Informa, compañeros de trabajo de Sara la encontraron inconsciente al interior de su vivienda en la noche del 2 de febrero, “prácticamente sin signos vitales”, aseguró el familiar.

El uniformado registra el momento en el qu8e su esposa le es infiel con un compañero de trabajo . Crédito: @RomanoskyGP 7 X

Los amigos la auxiliaron de inmediato y la trasladaron al hospital de Cumaral, en el municipio donde reside y en el que ocurrieron los hechos. La condición de salud con la que llegó la mujer al centro médico habría sido de mayor complejidad, debido a que tuvo que ser trasladada poco después al Hospital Departamental de Villavicencio, donde permanece hospitalizada.

Te puede interesar: Fue capturada con tusi una mujer que camuflaba la droga en bolsas con pan

Según el relato de su hermano, a raíz de los comentarios y la atención que generó la grabación en la que se vio expuesta la supuesta infidelidad que cometió, Sara habría presentado un cuadro de ansiedad y habría intentado atentar contra su vida.

“Ella, en un ataque de ansiedad debido a la presión de las redes sociales, tomó unas pastas, aún se encuentra en estado crítico“, señaló el hermano. “El estado de salud es reservado debido a la gravedad de lo que se tomó, le están haciendo varios estudios por intoxicación. La tienen con sonda, suero, debido a la gravedad de la intoxicación que tuvo, estamos esperando a ver qué consecuencias nos trae el problema”, explicó.

La otra versión de lo ocurrido

La familia de la mujer tiene una versión diferente a la conocida a través de los videos virales. Según el hermano de Sara, la relación de ella con el policía de la Sijín ya había terminado, pero el policía aparentemente la sigue presionando para mantener el vínculo.

“Ella no quería nada más con él debido a que por un lado es muy agresivo, obsesivo, entonces ella dijo que ya no quería nada más con él. En diciembre le dijo que sacara las cosas de la casa y llegó enero y no hace sino persuadirla, acosarla, la persigue, le ha dicho que si no es de ella, no es de nadie”, sostuvo el hermano en entrevista de James Informa.

Respecto al momento que quedó captado en los videos, el hermano asegura que el policía no tendría cómo ingresar a la vivienda porque, a pesar de lo que sostiene el uniformado, ambos ya no serían pareja. Además, aseguran que los videos fueron grabados por él y por los policías que atendieron el altercado.

Estas fueron las imágenes registradas por el hombre al que le fueron infiel entre su esposa y un compañero de trabajo de la Sijín - crédito @RomanoskyGP

Así mismo, sostiene que la mujer ya ha acudido a la estación de Policía y a la Fiscalía para denunciar el presunto acoso en su contra por parte de su expareja. Sin embargo, no se han tomado medidas para detener la situación o que no se pueda acercar.

“Yo temo por la seguridad de mi hermana, por la integridad, ella vive sola acá en Cumaral, no tiene nadie que la apoye, solo sus compañeros de trabajo. No sabemos qué va a pasar”, aseguró el hermano de Sara.

Incluso en uno de los videos, cuando los agentes de Policía ya se encontraban en la vivienda, se oye a la mujer decirle a quien sería su expareja que hable de los episodios en los que es violento y de lo que, momentos antes de que llegaran las autoridades, le había dicho que le haría por la supuesta infidelidad.