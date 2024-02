Verónica Orozco habló del mal aliento en los besos en televisión: “Eso es lo menos erótico”

“Sí, me ha tocado un mal aliento”: Verónica Orozco sobre compañeros de rodaje - crédito Colprensa

Una de las actrices más queridas y reconocidas de Colombia es la bogotana Verónica Orozco, de 44 años, que durante su trayectoria artística ha sabido ganarse el respeto y admiración de muchos televidentes.

La mujer, que en 2024 podría catalogarse como la reina del rating en el país, debido a que su cara está protagonizando novelas en los dos canales privados más importantes, no para de brillar. En el Canal RCN es la doctora María Alejandra en A corazón abierto, mientras que en Caracol Televisión interpreta el papel de la llamada, por sus fanáticos y la crítica, reina de la música popular, Arelys Henao, en su segunda temporada.

Orozco estuvo como invitada en la emisora juvenil Los 40 Colombia. Allí habló de temas relacionados con su oficio, que en muchas ocasiones generan curiosidad, morbo y hasta tabúes en el público que no sabe cómo se graban las escenas de cama en las grandes producciones.

“A uno siempre le preguntan: «¿Oiga, pero esos besos son de verdad?». Claro, que no. Bueno, no faltarán los actores que se quieren ahí rumbear a la vieja o la vieja al man. Yo no soy ese estilo, no me gusta”, explicó.

Sobre lo que menos le gusta de su profesión manifestó que son los besos y las escenas de cama. Al respecto, explicó las razones: “Lo que menos me gusta de la actuación son los besos y las escenas de cama. Eso es lo menos erótico que puede existir en la vida, es fatal. No es nada cómodo, no es nada rico, no”.

A la pregunta del locutor de si al menos había disfrutado besarse en escena con alguien, la invitada reiteró que “no”.

Cuando llegaron al punto de hablar de los momentos incómodos en estudios o exteriores grabando momentos subidos de tono, detalló que el mal aliento en algún compañero de rodaje fue uno de ellos.

Locutora: “¿Te ha tocado un mal aliento?”.

Verónica: “Sí”.

Locutora: ¿De qué, aliente de qué?

Verónica: “No, pero cómo les voy a contar eso”.

Fue tanta la insistencia de los periodistas para que diera más detalles, que confesó algunos.

“No, no sé, de pronto no era tan terrible, pero un olor que a mí no me gustaba, por eso yo digo: uno se da un beso con alguien que tiene química, que le huele rico y eso es tan personal que, pues, que te toque hacerlo con una persona que no te gusta, pues es muy berraco”, concluyó.

La aclamada actriz y cantante bogotana comparte su experiencia al filmar escenas íntimas, revelando detalles poco conocidos de la industria que sorprenden a sus seguidores - crédito @los40colombia/TikTok

Verónica Orozco reveló el pago en su “primera chamba”

Verónica Orozco compartió detalles sobre su salario inicial en la televisión. Inició su carrera a los 13 años en la serie juvenil Oki Doki de 1992, donde interpretó a Vainilla, un personaje que quedó grabado en la memoria de la audiencia colombiana. Además de su trabajo en televisión, Orozco ha demostrado su talento y versatilidad incursionando exitosamente en el cine, teatro y música, ganando atención particular con su álbum homónimo en 2006.

Verónica Orozco se corona líder de audiencias con sus personajes en series icónicas - crédito @Veronica_Orozco

Durante una entrevista en Mix 92.9, reveló que su remuneración por episodio en sus inicios era de 160.000 pesos, destacando que este monto superaba más del doble el salario mínimo del país en aquel entonces, que era de 65.190 pesos. Aunque no especificó cómo evolucionó su sueldo con el pasar de los cinco años que duró el proyecto ni después, debido a los incrementos naturales esperados por la popularidad del programa. Convertido a la moneda actual, aquel salario inicial se valoraría en aproximadamente 1.969.567 pesos.

La actriz también hizo referencia a la influencia que pudo haber tenido su padre, Luis Fernando Orozco, también actor, en la obtención de ese sueldo para su primer papel televisivo.