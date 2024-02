Martha Isabel Bolaños admitió que podría caerle mal a algunos en ‘La casa de los famosos’: “Sé que no me ayuda mucho”

La actriz conocida como la Pupuchurra hará parte del reality La casa de los famosos - crédito Martha Isabel Bolaños/Instagram

La casa de los famosos está cada vez más cerca de su estreno y los ánimos de los colombianos que quieren que se dé este lanzamiento están por las nubes. Por primera vez en la televisión nacional serán reunidos 22 celebridades en una residencia permanente, los cuales serán grabados las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Te puede interesar: La Segura advirtió sobre las estrategias que habrá en La casa de los famosos: “Me van a tratar de sacar”

Aunque el formato ha sido un éxito en países como Argentina o México, todavía no se tiene una certeza de si replicarlo en Colombia podría llegar a ser un hit rotundo o un intento a medias, puesto a que significa un lanzamiento al vacío para el Canal RCN. Con todo y eso, la expectativa demostrada por los televidentes en redes sociales podría ser un indicador alentador.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Lina Tejeiro se arrepintió: sería una de las figuras en “La casa de los famosos”

Sin embargo, para poder garantizar un poco más el impacto del programa, el canal ha intentado formar un equipo de lujo. Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo, Miguel Melfi, “La Barbie Costeña”, “La Segura”, Omar Murillo, “José Miel”, “Culotauro” e Isabella Santiago son los participantes confirmados hasta el momento.

La actriz colombiana estará en el nuevo reality de Canal RCN - crédito Martha Isabel Bolaños/Instagram

La primera es una de las que más ha dado de qué hablar. Hace algunos días, confirmó a cuál concursante podría “echarle los perros”. “Voy a ir haciendo lo que usted no puede, voy decirle a Melfi a ver si hay match o no. “¿Cuántos años tiene Melfi?, ¿le gustan las mujeres de qué edad? eso hay que mirarlo, una mujer de mi edad con un hombre joven, pues fantástico. Si hay química por qué no, si él está libre hay posibilidades”, expresó en su momento.

Te puede interesar: Isabella Santiago se destapó: le atrae uno de los participantes de ‘La casa de los famosos’ y dijo quién

Además, se refirió a la convivencia que pueda haber dentro de la casa. A pesar de tratarse de un show de estrategias, es clara al afirmar que intentará defender siempre su verdad, sin miedo que los demás puedan afectarse porque se le digan las cosas en la cara.

“Me volví consciente de eso cuando me lanzaron de primera en la lista de famosos elegidos para el reality, porque está muy fresco el reality anterior, y sé que di mucho de qué hablar. Pero, a pesar de eso, siento que la mayoría de las personas, de los televidentes, me apoyaron. Tengo mis haters, como todo el mundo. Y eso nunca me había pasado, la verdad, es algo muy nuevo para mí; al comienzo me costó, pero en mi corazón siento que hice las cosas bien. Siempre mis compañeros me verán como una competencia”, comenzó diciendo la vallecaucana.

MasterChef Celebrity también fue testigo del talento y actitud de Martha Isabel Bolaños - crédito @marthaisabelii/Instagram @marthaisabelii/Instagram

También agregó sobre ese aspecto que “cuando leo los comentarios de la gente en las redes sociales hay uno que se repite todo el tiempo, y es: a la gente poco le gusta que le digan las cosas en la cara. A la gente no le gustan las personas frenteras. Pero yo no puedo ser de otra manera. Lo que confesó hace un rato Isabella Santiago es impresionante, me impactó”.

Otro de los elementos a los que se refirió es que su tono de voz podría molestar a los demás integrantes del plantel. “Sí, sé que tengo un tonito que no me ayuda mucho y genera roces, sin duda. Lo sé. Pero debo aclararle a la gente que no es que esté brava, como muchos creen. Con el tiempo he aprendido que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y ese puntico de mi forma de ser sé que debo trabajarlo, me quedan ocho días para mejorar antes de que empiece el programa (risas). Pero la verdad es que en la vida siempre he sido fiel a mí misma, me conecto con mi corazón, tengo sentido común y también un sentido de la justicia que rige todo lo que hago en la vida. Si ello me llega a costar la salida de la casa, me iré con la cabeza en alto”, añadió.

No obstante, insistió en que siempre será sí misma. “Yo no podría adoptar un personaje en un reality, eso me quedaría absolutamente imposible. Puede que me muerda los labios, que no hable y me aguante. Pero tarde o temprano me empezarán a salir letreros o se me notará en la cara lo que no me gusta. Fingir ser algo que no soy es algo con lo que no puedo, sería muy complicado para mí”, concluyó la actriz.