La Segura advirtió sobre las estrategias que habrá en La casa de los famosos: “Me van a tratar de sacar”

La influencer caleña habló de la actitud que tendrá en La casa de los famosos - crédito La Segura/Instagram

La casa de los famosos es una de las apuestas de la televisión colombiana para el 2024. Más allá de nuevas telenovelas o más temporadas de las competencias tradicionales, este formato busca romper paradigmas en la agenda mediática nacional, debido a que presentará algo que no se ha visto hasta el momento.

Sin embargo, la premisa que pregona de reunir 22 celebridades en una residencia permanente para ser grabados 24 horas al día y siete días a la semana, ya ha sido exitosa en otros lugares como Argentina o México. Aun así, representa un riesgo para saber si funcionará o no de manera local.

Hasta el momento se han confirmado 11 participantes. Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo, Miguel Melfi, “La Barbie Costeña”, “La Segura”, Omar Murillo, “José Miel”, “Culotauro” e Isabella Santiago estarán presentes en la primera temporada.

La influencer colombiana es una de las participantes de La casa de los famosos, que se estrenará el 11 de febrero en RCN - crédito La Segura/Instagram

En ese sentido, una de las que más ha causado controversia previa es Natalia Segura Mena. Con más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es una de las creadoras de contenido más famosas del país y ha llamado la atención de la audiencia por sus actitudes.

Algo de lo que adelantó en un entrevista reciente con Semana fue acerca de las expectativas que tiene de la convivencia que habrá en el programa, pues estarán todo el tiempo juntos y las diferentes personalidades podrían chocar o hacer que exploten.

“Aquí todos vamos a poner nuestro granito de arena para mantener la casa bien, pero yo siento que mi convivencia no se vería tan afectada por esta razón, porque si uno se organiza, se turnan. Aunque esto es mentira, mami, eso al final porque no barrió la otra porque no trapío como cuando uno estaba en el colegio, uno peleado por pendejadas, así te va a pasar allá, van a tratar de agarrarse de lo que sea para darte en donde más te duele, pero yo siento que no, yo siento que hay que tener en cuenta que es un juego que te van a tratar de sacar eso no tan bueno, te lo van a tratar de sacar de cualquier manera de diferentes formas, pero yo creo que lo más importante a pesar de que uno no sabe hasta que no lo vive es pensar y saber que estás en un juego, y que también hay que escoger, son cuatro meses, hay que escoger qué batallas pelear”, expresó.

La influencer cuenta con casi nueve millones de seguidores en Instagram - crédito @la_segura/Instagram

También manifestó que es muy susceptible a las situaciones que puedan presentarse en su contra y que no es difícil que acabe reaccionando de manera impulsiva. “Hay que saber los momentos donde responder, o sea, yo me considero una persona con carácter y soy frentera, si tengo que responder algo porque me picó la lengua, pero también sé que puedo tener la capacidad de respirar profundo y saber como mamá, esta pelea no, esta batalla no la voy a dar porque no, no vale la pena”, añadió.

No obstante, se mostró muy emocionada por hacer parte de la producción, señalando que su novio, el uruguayo Ignacio Baladán, fue uno de sus principales aliado. “Me va a dar muy duro alejarme, por ejemplo, yo siempre digo que me va a hacer mucha falta a mi familia, pero lo que es, por ejemplo, mi novio, que es la persona con la que más hablo todos los días, es mi apoyo incondicional, es la persona con la que tenemos no solamente una relación, sino proyectos juntos, nos apoyamos el uno en el otro, en las buenas y en las malas”, siguió diciendo.

Concluyó mencionando que “nosotros desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, tenemos comunicación continua por videollamada, ya sea un segundo, un minuto o cinco minutos, siempre estamos en comunicación a pesar de todas las labores y todas las cosas que tenemos y somos el uno para el otro estando ahí, entonces ¡pucha! Me va a hacer demasiada falta”.