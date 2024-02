Yeferson Cossio se someterá a un nuevo procedimiento: esta vez se quitará algunos tatuajes por una promesa

Yeferson Cossio decidió realizarse transformación física e impactó a su audiencia - crédito @yefersoncossio/Instagram

Las redes sociales han sido el escenario preferido por cientos de jóvenes en todo el mundo para compartir sus ocurrencias con los demás, así los critiquen o alaben.

Ese es el caso de Yeferson Cossio. Aunque su historia de vida ha impactado, porque salió de las comunas de Medellín y ahora tiene éxito, su fama alcanzó su punto más alto cuando decidió ponerse implantes mamarios. El hecho hizo que se generara un debate de los límites de los creadores de contenido por lograr cifras extraordinarias.

De ahí en adelante, tuvo otras acciones que lo fueron pusieron en el ojo del huracán. Fue tanta la polémica causada que cuando tuvo que enfrentar una cirugía por presuntos motivos reales de salud, hubo quienes no le creyeron. Lo anterior sucedió hace algunos meses, en el momento que se sometió a la “operación más dolorosa del mundo”.

La intervención en cuestión consta en alargar las extremidades algunos centímetros. Así las cosas, el antioqueño quiso estirar sus piernas al menos siete centímetros. La recuperación ha sido tortuosa y así se ha manifestado en el materia audiovisual que ha subido mientras se mejora.

“Estoy muy feliz. El dolor físico es inconmensurable, pero también es inconmensurable lo feliz que me siento con los resultados. Cada día son de seis a ocho horas de terapia, tres a cuatro horas diarias de ejercicio, de cinco horas al día de sueño y una dieta muy estricta. Mi proceso va mucho más adelantado de los que debería. Todo está rindiendo sus frutos”, comentó acerca de su progreso días atrás.

Detallando todavía más a fondo el padecimiento, agregó que “pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas. En este momento estoy muerto de dolor, pero yo me puedo mentalizar, hacer cosas, puedo entretenerme. Yo no soy de los que dice que el dolor es mental, ¡ni por el putas! Pero dormido no lo puedo controlar. He intentado con pastillas para dormir, somníferos, y no me funcionan. Me despierta el dolor y peor, porque quedo agüevado”.

El nuevo procedimiento al que se someterá Yeferson Cossio

Recientemente reveló que tendrá que pasar por otro procedimiento. Distante a lo que se hizo en sus piernas, el influencer antioqueño ha juzgado prudente retirarse los tatuajes que tiene en la cara. De acuerdo con él, lo hará sin estar muy conforme, pero que es “siguiéndole el capricho a mi mamá”.

Mencionó además que después de tanto, está “aún siguiéndole el capricho a mi mamá. Ella quería que me quitara los tatuajes de la cara”, por lo que siguió adelante con lo necesario para lograrlo, aunque también pudiera ser doloroso en alguna medida.

Para él será algo triste, aseguró. “Lo hijuemadre es que, uno, me gustan mucho los tatuajes de la cara, y dos, quitárselo duele 20 veces más que hacerse el mismo tatuaje”, añadió en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. “Porque no la hizo feliz cuando le dijo que no se los hiciera”, “Se ve mejor así”, “Ese tipo no halla que hacer”, “Se los quiere quitar para que no lo rechacen en Japón” o “Sobre todo a mi mamá, más arrepentido que un tatuado dicen”, fueron algunas de las reacciones.