Mujer que se enfrentó a un acosador en Transmilenio publicó un video con su testimonio

En las redes sociales de la mujer ha quedado documentada la confrontación hacia su acosador y el proceso legal que hasta ahora sigue en curso - crédito @expulsandoseres / Instagram

En un grave incidente reportado en Bogotá, una joven mujerdenunció ser víctima de acoso sexual en el sistema de transporte Transmilenio.

Te puede interesar: Estas son las medidas para hacerle frente a los feminicidios en Bogotá y al acoso sexual en TransMilenio

El hecho tuvo lugar en una estación central de la capital colombiana, entre Flores y la 63, cuando un individuo se masturbó frente a la mujer denunciante, llegando incluso a eyacular sobre su ropa. Este hecho tuvo lugar en la mañana del miércoles 31 de enero, según lo denunciado por la afectada, que logró grabar al sujeto, catalogado en redes sociales como pervertido sexual, y contribuyó a la captura del agresor por parte de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La boxeadora Jenny Arias denunció por acoso sexual a un directivo de la liga de Risaralda

“Quiero hacer una denuncia pública esta mañana, porque este hijueputa negro de mierda, venga carechimba, venga y se le ve la hijueputa cara, me estaba acosando en Transmilenio. Se sacó la verga, se vino en mi cola, se vino en mi culo... venga hijueputa, venga, déjese ver, carechimba de mierda, carechimba de mierda... Venga carechimba. Este man me estuvo acosando en Transmilenio y un niño de 5 años tuvo que ver su verga negra”, dice la mujer bastante alterada, pues en su video, es evidente el repudio que este acosador sexual le provocó.

Tras las palabras dichas por la mujer, la frustración y rabia hacen que arremeta físicamente contra el acosador. En su video de confrontación, la víctima registra como el hombre le pide que no lo golpee, a lo que ella responde: “Hijueputa de mierda, dé la cara. ¿Cómo así que ‘no me pegue’, violador, hijueputa de mierda?”.

La mujer ayudó a la policía en la captura de su acosador

Según los videos compartidos por la mujer, otros pasajeros también arremetieron física y verbalmente contra el acosador, mientras dos uniformados realizaban la captura correspondiente.

Te puede interesar: Formularon cargos en contra de un suboficial del Ejército por acosar sexualmente a dos soldados

En los comentarios de sus publicaciones se ha reflejado el respaldo de varios usuarios hacia su caso de acoso sexual, pero algunos otros han tildado de racista a la mujer víctima de acoso sexual en transporte público, quienes han recibido respuesta de hombre y mujeres afirmando que las palabras de la denunciante provienen de la ira del momento y no de un sesgo racial.

La mujer, en su cuenta personal de Instagram también ha registrado los momentos posteriores a su confrontación. “Son demasiados los mensajes que me han llegado, gracias a todos por compartir y estar, deseo inmensamente que no pasemos más por esto. Por otro lado, qué gonorrea la gente que tira tanto odio, cuando dije ‘negro Hpta’, fue de rabia y dolor, porque siempre la buena pa todxs. También me hicieron saber por un mensaje que este man es un depravado sexual y ya lo ha hecho antes”.

Este fue el registro en las redes sociales de la denunciante - crédito @expulsandoseres / Instagram

La denunciante también afirmó que ya estaba haciendo el denuncio, afirmando que es un “proceso largo y aburrido”, pero afirmando que es mejor “denunciar y que esto no siga pasando”.

Tras la denuncia, Transmilenio S.A. expresó su rechazo y condena hacia cualquier forma de acoso, abuso, violencia o discriminación en contra de las mujeres dentro del sistema de transporte. Un portavoz de la entidad señaló la importancia de la estrategia ‘Date Cuenta, Pita y Avisa’, que hasta el momento ha integrado a más de 29.500 personas voluntarias para alertar sobre violencia de género. Además, se destacó el protocolo a seguir en caso de acoso, recomendando a las víctimas informar inmediatamente al conductor o funcionarios de TransMilenio y proceder con la denuncia respectiva.

La rápida respuesta de las autoridades culminó con la captura del sospechoso, lo que subraya el compromiso de TransMilenio y la Policía en garantizar la seguridad de sus pasajeros, especialmente en la lucha contra la violencia basada en género. Esta situación pone de relieve las medidas preventivas y de respuesta ante incidentes de acoso sexual en el transporte público, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana y la pronta acción de las autoridades para combatir este tipo de violencia.