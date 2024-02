Martha Isabel Bolaños buscará el amor en ‘La casa de los famosos’: ya le echó el ojo a un participante

Martha Isabel Bolaño desde ya puso su mirada en un participante de La casa de los famosos - crédito @marthaisabelii/Instagram

La primera edición de La casa de los famosos-Colombia está a punto de llegar a las pantallas el 11 de febrero, y la actriz Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel en la novela Betty, la fea, confirmó su presencia en el programa, en donde promete destacarse y perseverar para llegar a la final del nuevo reality.

Te puede interesar: La Segura reveló las tres cosas que extrañará al entrar a La casa de los famosos

La actriz colombiana, que también participó en Masterchef celebrity Colombia, fue entrevistada en Instagram por Emmanuel Restrepo (Carmelo Rendón, en la novela Rigo), anfitrión digital del reality, y entre sus respuestas reveló que tiene cierto interés romántico por Miguel Melfi, por su atractivo físico.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Lina Tejeiro se arrepintió: sería una de las figuras en “La casa de los famosos”

Restrepo estuvo bromeando con la actriz conocida como la Pupuchurra sobre el cantante panameño, de 26 años e, incluso, le dijo que hablaría con el tambien actor para ver ser habría match durante la competencia: “Voy a ir haciendo lo que usted no puede, voy decirle a Melfi a ver si hay match o no”, expresó el host digital.

La actriz colombiana le pareció atractivo el joven de 26 años - crédito RCN Televisión/Instagram

La primera mujer confirmada en participar en el reality le respondió entre risas: “Pero si no hay match no me vaya decir porque me rompe el corazón”, seguidamente el actor respondió: “No, yo me quedo callado, pero si hay match yo me quedo ahí para hacer fuerza”.

Te puede interesar: Este es el premio millonario que se llevará el ganador de La casa de los famosos Colombia

La broma del anfitrión digital sobre un posible rumor entre los participante inició cuando Martha Isabel Bolaños en una pasada entrevista con el Canal RCN reveló que le llamaba la atención el joven panameño: “¿Cuántos años tiene Melfi?, ¿le gustan las mujeres de qué edad? eso hay que mirarlo, una mujer de mi edad con un hombre joven, pues fantástico. Si hay química por qué no, si él está libre hay posibilidades”. La posibilidad de un amorío en el programa generó una gran expectativa entre los seguidores, ansiosos por ver a estas personalidades conviviendo bajo el mismo techo.

Martha Isabel Bolaños estaría buscando pareja en La casa de los famosos - crédito redes sociales

La colombiana, que ha ganado popularidad no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y personalidad dentro de los reality shows, elemento que atrae a la audiencia. A pesar de las preocupaciones de algunos participantes sobre su temperamento, ella se muestra entusiasmada por la oportunidad de interactuar con nuevas personas y, posiblemente, iniciar un romance. Además, antes de entrar al reality, ha dejado todo listo por el largo tiempo que estará encerrada.

“Empezó la cuenta regresiva. Mis amigos me están despidiendo y hay cosas que toca dejar preparadas, porque la competencia es en serio”. Además, la actriz le pidió apoyo a sus seguidores para que voten por ella y pueda ser la ganadora del premio millonario que otorga La casa de los famosos: “Van a estar informados de todo lo que esté sucediendo a la hora de las votaciones por ahí les vamos a recordar (...) apóyenme que ustedes saben que este proceso es muy bonito”, indicó la caleña a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz colombiana destacará en el nuevo reality del Canal RCN - crédito Martha Isabel Bolaños/Instagram

Este nuevo formato promete ser un espacio de entretenimiento y controversia, donde las interacciones entre los famosos serán el centro de atención. La inclusión de personajes de otros famosos confirmados como Diana Ángel, Isabella Santiago, y Omar Murillo, La Segura, La barbie costeña y muchos más también sugiere una mezcla interesante de personalidades que hará una dinámica diferente dentro de la casa.

El nuevo programa La casa de los famosos es una colaboración Canal RCN y ViX. Este reality show, que se transmitirá en vivo 24/7 a través de la aplicación de ViX, promete brindar entretenimiento, romance, y polémica con la participación de varias celebridades colombianas.