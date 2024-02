El título de la Copa Oro y una medalla olímpica: los objetivos de la selección Colombia femenina en 2024

La selección Colombia femenina estará concentrada en Bogotá entre el 29 de enero y el 7 de febrero - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina entrena en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, de cara a los dos grandes retos que enfrentará en el 2024: la Copa Oro Femenina y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Allí atendió a los medios de comunicación el entrenador encargado Angelo Marsiglia, tras la salida de Nelson Abadía. El vallecaucano, que por ahora es el elegido a dirigir ambas competencias internacionales, se refirió a los objetivos planteados en el año.

El técnico vallecaucano sabe que Colombia, después de su gran actuación en la Copa Mundial de la Fifa Australia y Nueva Zelanda 2023, es llamada a ser protagonista en los torneos que dispute. Es por eso que no es inferior al reto para el torneo que iniciará el próximo 20 de febrero y que irá hasta el 10 de marzo. La Tricolor allí enfrentará a Brasil, Panamá y al ganador del duelo entre Haití y Puerto Rico. Es por eso que esperan el título de la Copa Oro y aspiran a medalla en los Juegos Olímpicos:

“Colombia es llamado a ser protagonista donde participe. Nos ha faltado un poquito, pero también es mucho lo que hemos avanzado para estar donde estamos. Queremos más y no nos vamos a conformar. Queremos ganar la Copa de Oro y una medalla en los Juegos Olímpicos. Aunque lo del Mundial fue histórico, queríamos más. Hemos avanzado comparados con las grandes potencias, se vio en el Mundial que les jugamos mano a mano y hasta les ganamos”.

La selección Colombia Femenina entrena en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Angelo Marsiglia fue el asistente de Nelson Abadía durante sus últimos años a cargo de la dirección técnica de la selección; sin embargo, también es un experimentado entrenador que ha liderado el exitoso proceso de la selección del Valle del Cauca y su relación con las jugadoras referentes es bastante fuerte. Esto apunta a que sea el candidato a asumir como entrenador, pero es algo de lo que por ahora no se preocupa:

“Estoy muy contento y tranquilo. Si no hablo del futuro para qué trabajo mi presente. Me proyecto, los directivos han dado todo para trabajar. Pertenezco a la FCF y mi rol es del DT de la Selección y viene la Copa de Oro. Ese respaldo me hace trabajar con motivación. Muy tranquilo y a cargo de este grupo que cada vez nos enorgullece más”.

Para la Copa Oro la nómina se reforzará con las figuras colombianas en Europa como Linda Caicedo del Real Madrid, Leicy Santos del Atlético Madrid y Mayra Ramírez del Chelsea de Inglaterra. La única jugadora descartada es Ana María Guzmán, que fue operada de la rodilla, y Manuela Vargas, que tuvo una molestia muscular en el último partido del Real Sociedad.

Estas son las 23 jugadoras convocadas al microciclo de trabajo de la selección Colombia:

La selección Colombia jugó un partido amistoso ante Millonarios - crédito Federación Colombiana de Fútbol