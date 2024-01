Nuevos detalles del feminicidio de Isabella Mesa en Medellín: su novio soldado la apuñaló 24 veces

Isabella Mesa fue apuñalada 24 veces por su novio, el militar Sebastián Villegas - créditos redes sociales

El domingo 28 de enero fue encontrado el cuerpo de la joven Isabella Mesa, de 19 años, dentro de una maleta en la comuna seis de Medellín; el principal sospechoso del feminicidio era su novio Sebastián Villegas, un militar de 21 años que fue entregado a las autores por su propia madre, que se horrorizó al enterarse del macabro crimen que había perpetrado su hijo.

El martes 30 de enero se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura en la que la Fiscalía reveló detalles del feminicidio y también se conocieron detalles del testimonio de la madre del acusado de feminicidio.

Durante la audiencia, el ente acusador dio a conocer que Villegas apuñaló en 24 oportunidades a Mesa: “Ocho heridas cortopunzantes con arma blanca en región cervical, siete heridas en la región mamaria izquierda, tres en el abdomen izquierdo, seis heridas más en el antebrazo izquierdo, lo que demuestra que hubo una acción de defensa”, relató el fiscal del caso.

La joven estaba en compañía de su pareja sentimental, principal sospechoso del crimen - crédito Isabella Mesa/Instagram

En medio del proceso contra el acusado feminicida, se dio a conocer que el militar quedó al descubierto luego de que su madre y su padrastro llegaran de la iglesia el 28 de enero sobre las 4 de la tarde y lo encontraran trapeando el piso de su casa.

La situación se le hizo extraña a la mujer, pero no le prestó mucha atención, sin saber que en realidad su hijo estaba borrando los rastros de sangre de su nuera, a quien acababa de asesinar y había embolsado dentro de una maleta.

“Se entró a su habitación, al rato le llegó su hijo Sebastián Villegas Córdoba que le dijo que había matado a Isabella, pero no le dijo dónde estaba el cuerpo. Entonces ella se fue para el batallón donde este laboraba y allí le dijeron que fuera a un CAI a informar lo sucedido”, indicó la Fiscalía.

De inmediato la mujer horrorizada con lo que había hecho su hijo se dirigió al Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina, donde Sebastián Villegas prestaba el servicio militar, y dio aviso a los superiores del joven de 21 años, quienes le indicaron que fuera con la Policía porque el hecho debía ser tratado por la justicia ordinaria.

“La madre se dirigió a las instalaciones del Batallón para informar la situación, la cual se puso en conocimiento por parte de la Unidad Militar a la Policía Nacional, que se desplazó al sitio donde encontró el cuerpo de la mujer sin vida”, dio a conocer el Ejército a través de un comunicado.

Sebastián Villegas fue presentado ante un juez por el delito de feminicidio agravado - crédito Fiscalía

La madre del militar contactó a la madre de la víctima

En entrevista con Noticias Uno Sandra Mesa, la madre de Isabella Mesa, dio a conocer que se enteró de la muerte de su hija por la madre de Sebastián Villegas, quien la contactó para informarle del trágico suceso.

“Yo me enteré por medio de la mamá de Sebastián, ella empezó a ubicarme por todos lados, (por) mi número de teléfono, porque yo no vivo acá en el país, y me llamó y me dio la triste noticia de que (Isabella) había llegado (a Colombia) y su hijo había matado a mi hija y la había empacado en una maleta”, dijo.

Sandra Mesa le contó a la Fiscalía que su hija era víctima de violencia basada en género y violencia psicológica por parte de Villegas, quien la amenazaba, l obligaba a compartir la pantalla del teléfono y a enviarle videos de sus redes sociales para ver con quién hablaba.

“Ella escuchaba cuando él la amenazaba. Se pudo dar cuenta que él le exigía que le compartiera la pantalla del celular, además que le enviara videos del WhasApp para mirar con quién hablaba ella. ‘Yo lo que veía de Sebastián es que era una persona controladora y era una persona celosa (...) Sebastián le decía que si él se daba cuenta que ella hablaba con otros hombres, a él no le iba a importar matar al que sea, hasta matarla a ella misma’”, indicó la Fiscalía.

Sebastián Villegas no aceptó los cargos por feminicidio agravado que le imputaron y a partir de las 2:30 p. m. del miércoles 31 de enero continuará la audiencia en su contra.

Pelearon antes del crimen

De acuerdo con la versión de una amiga de Isabella Mesa, antes del homicidio la pareja había tenido una discusión en medio de una fiesta en una finca y, al parecer, ese altercado desencadenó el feminicidio.

“Los altercados comenzaron en la fiesta. Ya cuando en la finca en la que estábamos se terminó (la fiesta), empezaron a forcejear, ella le decía que la soltara, que no la cogiera. Él la celaba con todo el mundo, estaba obsesionado, era extremadamente posesivo”, le dijo la amiga de Isabella Mesa a Noticias Caracol.