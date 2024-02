Daniel Muñoz: de ser parte de una barra brava de Nacional a jugar en la Premier League

El lateral derecho colombiano jugará en la Premier League - crédito @cpfc/Instagram/@Andres_20030/X

Después de tantos rumores, Crystal Palace confirmó el fichaje del jugador colombiano Daniel Muñoz, por el que pagó cerca de 10 millones de euros. El lateral derecho, de 27 años, firmó contrato con el conjunto inglés por tres temporadas y será compañero de Jefferson Lerma.

Después de tres campañas y media en el Genk de Bélgica, el ex Atlético Nacional dio el salto a la Premier League, que tiene una gran cuota de colombianos que cada vez más aterrizan en una de las mejores ligas del mundo.

La historia de Daniel Muñoz es bastante particular, dado que antes de convertirse en futbolista profesional, el nacido en Amalfi (Antioquia) fue integrante de una barra brava simpatizante de Atlético Nacional, lo que fue recordado por algunos usuarios de las redes sociales tras hacerse oficial su llegada al Crystal Palace.

En una de las fotos de Daniel Muñoz como nuevo jugador del Crystal Palace, no pasó desapercibido el tatuaje que el jugador de la selección Colombia tiene en su brazo izquierdo, ya que lleva el número “2″ con la frase “Inmortal” en alusión al fallecido Andrés Escobar, que fue asesinado el 2 de junio de 1994 en Medellín.

En la presente temporada con el Genk de Bélgica, Muñoz Mejía disputó por todas las competiciones un total de 29 partidos, con registro de siete anotaciones y dos asistencias en 2.545 minutos en cancha.

En el conjunto inglés, el jugador colombiano portará en su espalda el dorsal número “12″. El paisa estuvo presente en el triunfo de su nuevo equipo por la jornada 22 de la Premier League 3-2 ante el Sheffield Utd en condición de local.

Primeras palabras de Daniel Muñoz como jugador del Crystal Palace

El ex Atlético Nacional no ocultó su alegría por este nuevo reto en su carrera: “Estoy muy emocionado, muy contento y no veo la hora de estar en el campo”, en declaraciones para Palace TV.

Así mismo, habló de su motivación y se refirió a sus cualidades dentro del terreno de juego, que espera poner al servicio de club.

“Yo como persona creo que soy muy familiar. Tengo mi esposa, tengo dos niños y creo que ese es el centro de mi vida. Ya después, como jugador, creo que soy un jugador inteligente, técnico y rápido, creo que eso es lo que me ha caracterizado, pero pienso que la mayor virtud mía es la disciplina y el trabajo, mi entrega. Voy a dar lo mejor siempre por estos colores, por este club y por mis compañeros”.

Y agregó: “Es un placer para mí estar aquí en un club tan histórico, un club tan grande como Crystal Palace. Estoy muy emocionado, muy feliz y no puedo esperar a estar en el campo. Mudarse de Bélgica a Inglaterra es un sueño hecho realidad. Siempre he trabajado para conseguirlo y ahora me siento muy, muy, muy feliz y muy ilusionado”.

Muñoz dijo que Jefferson Lerma fue clave para decantarse por las Águilas, que marchan en la casilla 14 de la liga inglesa con 24 puntos y -11 en la diferencia de gol.

“Cuando me preguntaron si quería venir aquí, le pregunté a Jefferson sobre el club, sobre los muchachos, sobre las instalaciones…. Me dio la mejor versión del club, la mejor de esta institución. Creo que ese fue un punto a favor para que viniera aquí a Crystal Palace”

Daniel Muñoz podría debutar con el Crystal Palace el sábado 3 de febrero ante el Brigthon en condición de visitante, por la fecha 23 de la Premier League. El encuentro está programado para 10:00 a. m. (hora colombiana) con trasmisión de Star+.