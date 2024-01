Colombiana se arrepintió de comprar el objeto de moda entre las celebridades: “Son los 250.000 pesos peor gastados”

La marca es la preferida de las celebridades - crédito Pinterest

No todo lo que brilla es oro y la colombiana Gabriela Vásquez lo habría comprobado tras realizar una compra, guiada por los gustos de los celebrities, pues el producto en cuestión tardó más tiempo en llegar a su domicilio que en empezar a deteriorarse.

A través de sus redes sociales detalló: “En serio, espero que piense dos veces en comprar un forro de esta marca, Urban Sophistication, que, básicamente, es la que utilizan todos los famosos y por eso es que yo decidió compararla”.

Entre ellos se cuentan cantantes de la talla de Selena Gómez, La Rosalía, Benito (Bad Bunny), Justin Bieber y Maluma, pero aun así su experiencia fue negativa desde el principio.

“Primero que todo, la experiencia de compra fue horrible. El case se demoró un montón en llegar. Yo el forro lo pedí el 4 de septiembre, el 18 de septiembre me enviaron un correo diciendo que tenían demoras por el número de pedidos y por eso lo enviarían a finales de octubre”.

Como dirección de entrega puso el apartamento de su novio en Miami, pero a pesar de haber esperado casi dos meses para visitarlo, no pudo regresar a Colombia con el producto.

“El 25 de octubre me enviaron un correo diciendo que esperaban que mi orden fuera enviada en los próximos 10 días. Para finales de octubre yo estaba en Miami y esperaba recoger el case, pero, claramente, nunca llegó”.

En diciembre, al regresar a Miami, logró recogerlo, pero, la experiencia está lejos de ser lo que esperaba. Definida en una frase: “se perdió la plática”.

“Lo único que le abono es que traía un protector de pantalla que me parece bien cool, la verdad no me esperaba eso. Pero pónganle que llevo usándolo un mes y ya comienzan a mostrar detalles de estar dañándose”, admitió.

Sin embargo, grietas, la pintura cayéndose y manchas en las esquinas la llevaron a preguntarse “¿Esto de qué está hecho? En todas las esquinas esta agrietado y no sé por qué esto se manchó. La verdad, está tal y como si lo hubiese usado tres años y llevo un mes con él”.

A través de sus redes sociales denunció que la calidad del producto no es cómo esperaba - crédito @gabsvnnv / TikTok

En el e-comerce, probablemente, sea uno de los productos más costosos de su clase, pero su calidad no parece ser de las mejores:

“Generalmente cuestan como de 50 dólares para arriba y pues, honestamente, no valen la pena. No sé si sea este modelo en específico, pero que gran desilusión, no solo por haber botado la plata, sino porque yo escribí una queja y, aunque, dijeron entender mi molestia, me dijeron que las pequeñas imperfecciones se daban por ser el producto hecho a mano”.

De ahí que Gabriela se cuestionara si los productos que envían a cantantes e influencers son los mismos que ofrecen en su página web: “No sé si a todos los famosos les envían mejores piezas, pero la que me llegó a mí fue pésima”.

El video dio mucho de qué hablar en redes sociales, con comentarios, en su mayoría, señalando que no por que alguien famoso parezca utilizar un producto quiere decir que este sea bueno y que, lo más probable, es que por semejante precio hubiera podido encontrar algo de mejor calidad:

“No mija, es que usted también”, “No me parece mal que quieras pagar tanto por un case de calidad i puedes darte el gusto, pero hay otras marcas por el mismo precio”, “Moraleja: no hay que seguir a los famosos en todo, no”, “Me duró más el que compré en línea por 8.000 pesos”, “Iba a comprar uno de esos, pero ya no. Gracias”, “Los del centro salen mejor”.