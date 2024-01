Por qué Édgar Guerra está ausente con Millonarios: Alberto Gamero entregó la razón

El extremo Édgar Guerra estaría buscando su salida de Millonarios - crédito Colprensa

El encuentro entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, perteneciente a la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2024, finalizó en un empate 0-0 en el estadio Alfonso López, un resultado que no reflejó momentos destacados durante el partido. Un hecho que resaltó antes del juego fue la ausencia de Edgar Guerra en la convocatoria, pese a sus actuaciones notables en los primeros partidos del año.

Te puede interesar: Se acabó el buen ambiente en Millonarios: habrían apartado a un jugador por “algunas actitudes”

El extremo nacido en Becerril no estuvo presente en el segundo partido del cuadro Embajador y luego de haber tenido un excelente inicio de año, su ausencia se hizo sentir en el terreno de juego, por lo que los hinchas del equipo buscaron una explicación a su “desaparición” de la nómina del plantel.

Fue entonces el director técnico del equipo, Alberto Gamero, quien aclaró el panorama que viven con el atacante. En la rueda de prensa pospartido el estratega samario afirmó que la razón principal por la que Guerra no hizo parte de la plantilla que empató contra Bucaramanga fue por una barrera contractual que tienen con él.

Te puede interesar: Figura de Millonarios llegó al club recomendado por empleada del servicio, esta es su historia

“Lo que puedo decir de Guerra es que no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando eso. Si se cuadra o no. Creo que esa es la única razón por la cual no vino”.

La vinculación laboral de Guerra con Millonarios tiene vigencia hasta finales de junio de este año y mientras que las directivas están intentando llevar las conversaciones hacia una rápida renovación, el futbolista estaría buscando todo lo contrario, estaría queriendo irse.

Te puede interesar: Millonarios se niega a dejar salir a Álvaro Montero: rechazaron una gran oferta desde Argentina por el arquero

Así lo mencionó en su momento el periodista Diego Rueda, quien precisó que algunas de las actitudes del artillero no han sido del todo “aceptables” en la institución capitalina y que esto se debería a una estrategia de presión para poder salir transferido al fútbol internacional.

Sin embargo, en las declaraciones de Gamero, el entrenador dejó claro que la única razón por la que no viajó con el equipo fue por su contrato y no por algún tipo de actitud disciplinaria que no hubiese gustado en el grupo de trabajo.