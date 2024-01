La última conversación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes del asesinato del colombiano: “Chiqui, ¿dónde estás?”

La fiscalía afirma tener pruebas para comprobar que Daniel Sancho planeo el asesinato, la defensa del español asegura que Edwin Arrieta murió luego de una pelea entre los hombres - crédito Infobae

Aunque el juicio en contra de Daniel Sancho no será sino entre el 9 de abril y el 3 de mayo de 2024, el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta por parte del hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo sigue generando interés en España.

Te puede interesar: Selección Colombia tiene a otra figura en el fútbol español: fue presentado en equipo campeón de Europa

De esta forma, y ante el cambio de versión por parte de Sancho, Antena 3 filtró la última conversación vía WhatsApp que sostuvieron Sancho y Arrieta antes de que se registrará la muerte del colombiano, resaltando que parte de los mensajes fueron enviados después del crimen.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Colombiana que enfrentó a ladrones en el metro de Madrid contó la historia del robo: “Se me subió el diablo”

El canal español presentó una serie de pantallazos en los que se observa que la última conexión de Arrieta fue el 2 de agosto sobre las 3:38 p. m., pero varios mensajes por parte de Sancho se registraron varios días después.

Daniel Sancho, confeso el asesinato de Edwin Arrieta, pero luego se retractó - crédito Infobae

Esta es la conversación filtrada entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, recordando que estos mensajes se registraron luego de que el colombiano fuera asesinado y desmembrado.

Te puede interesar: Estos son los aviones que mandarían desde España para combatir los incendios forestales en Colombia

Daniel Sancho: “¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jajajaja. Menudo sinvergüenza”.

Edwin Arrieta: “Jajajaja. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas”.

Daniel Sancho: “Chiqui, entonces ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando. Porque supuestamente llegabas en 20 minutos”.

Edwin Arrieta: “Ve a dar una vuelta”.

Daniel Sancho: “Joder. ¿Pero a dónde vas? No entiendo. ¿A dar una vuelta por dónde? Pero si está lloviendo, además”.

Edwin Arrieta: “Por el mar”.

Daniel Sancho: “Ah fenomenal. Llegas y te vas a hacer un plan tú solo. Y yo aquí esperándote en el puerto”.

Edwin Arrieta: “Jajaja. Eres un enojón. Jajaja”

Daniel Sancho: “Es que te estoy esperando. Iwueputa”.

Daniel Sancho: “Llueve. Y además ando corto de batería”.

Edwin Arrieta: “Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía”.

Daniel Sancho: “Pero bueno, estoy aquí”.

Edwin Arrieta: “Jajajaja. Dale”.

Daniel Sancho: “No tiene pérdida. Sigues la salida del puerto. Hasta llegar a un arco muy grande dorado. Y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí. La tengo aquí fuera”.

Edwin Arrieta: “Dale”.

Daniel Sancho: “Chiquiiiii. Llega ya iwueputaaa”.

Edwin Arrieta: “Está lloviendoooo”.

Daniel Sancho: “Mazo. Tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí, en los restaurantes que hay nada más salir del puerto. Está parando. Koh Pangan te va a recibir abriéndose el cielo”.

Edwin Arrieta: “Siii. Son Bendiciones. Llegué”.

Daniel Sancho: “Vaaaaaa”.

Edwin Arrieta: “Ya me voy a bajar… Qué lindo!”.

Daniel Sancho: “Pues sales. Y al pasar el arco dorado. A la izquierda. Pasas el arco dorado. A la izquierda”.

Edwin Arrieta: “OKK”.

Daniel Sancho: “Me quedo sin baaaaaat. Date prisa. En cualquier caso no tiene pérdida. Esto aquí”.

Edwin Arrieta: “Chiqui, ¿dónde estás? Dime que por subirte a otro barco. No te han llevado al otro puerto… Dios mío. Porque no me hiciste caso. No estás en este puerto”.

Daniel Sancho respondió tiempo después mostrándose preocupado por el colombiano - crédito redes sociales

Después de esta conversación, Sancho y Arrieta no hablaron más por este medio hasta que el español le envió múltiples mensajes al cirujano, en los que se mostraba preocupado por el paradero del colombiano; sin embargo, las autoridades en Tailandia prevén que para ese momento ya había cometido el crimen.

“Estoy muy, muy preocupado, hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil, voy a tener que llamar a la Policía”. “Voy al hotel. Espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa. Tengo miedo, había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes porque era el lugar que conocías”, son algunos de los mensajes dejados por Sancho.

El primer testimonio de Sancho a las autoridades en Tailandia

Además de la filtración de Antena 3, en el programa TardeAR fue filtrado el primer testimonio de Sancho a las autoridades tras revelar el crimen, este sería el mismo de los fragmentos de video que se conocieron en septiembre de 2023, en los que el español reveló detalles de cómo desmembró el cuerpo de Arrieta.

“Le dije que quería acabar con nuestra relación, pero él intentó tener relaciones sexuales conmigo. Me negué, me levanté y le di un fuerte puñetazo en la cara con la mano izquierda… Él cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con fuerza contra el fregadero, pero aún estaba consciente. Intentó pelear. Me muerde y le pego golpes con el mueble del baño. Me esperé una hora hasta asegurarme que había fallecido”, afirmó Daniel Sancho a las autoridades.

Daniel Sancho reveló detalles del crimen - crédito Redes Sociales

En esta revelación, Sancho también habría contado a los oficiales que el pasaporte y teléfono del colombiano los había tirado al mar, a pesar de que el español se declaró inocente de esta acusación meses más tarde.

“Me duché, abrí el grifo para lavar la sangre. Corté la ropa de Edwin con el cuchillo y usé el cuchillo y la sierra para desmembrar el cuerpo. Le corté el cuello y el cuerpo en 15 partes. Le envolví en film transparente. Luego, limpié el suelo del baño y otros lugares con agua y lana de acero… Alquilé una canoa y tiré los restos al mar. Usé la moto para tirar más partes del cuerpo a cubos de basura. También tiré al mar en otro lugar la riñonera con su pasaporte y su teléfono”, puntualizó el español.