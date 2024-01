Carla Giraldo está de luto por por la muerte de su mamá: fue quien la llevó a la televisión

Murió la madre adoptiva de la actriz y presentadora Carla Giraldo - crédito @carlagiraldo/Instagram

Carla Giraldo, de La casa de los famosos, sufrió una importante pérdida familiar que la llevó a hacer una pausa en las redes sociales, pues está de luto.

Te puede interesar: Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos, impacta diciendo si abriría o no OnlyFans

La actriz y ahora presentadora del nuevo reality de convivencia entre celebridades, del Canal RCN, le dijo adiós repentinamente a su madre ‘Charo’ Quintero, quien la adoptó bebé y acercó al mundo de la televisión desde muy niña.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Ómar Murillo se confesó: estos son diez secretos del actor que estará en “La casa de los famosos Colombia”

“Lamentamos informar el fallecimiento de la señora madre de una persona muy especial para nosotros, Carla Giraldo ¡Mucha fuerza en este difícil momento!”, de esta forma se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram del programa de entretenimiento Lo sé todo, del fallecimiento de la maquilladora y estilista María del Rosario ‘Charo’ Quintero, mamá adoptiva de la actriz nacida en Medellín y quien la llevó a trabajar desde pequeña como extra en diferentes producciones y le inculcó el gusto por la actuación.

Carla Giraldo reaccionó a la muerte de su madre adoptiva Charo Quintero con un "gracias" - crédito @losetodocol/Instagram

Ante la noticia, la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2021, no se ha pronunciado, sin embargo confirmó la información al reaccionar con un “gracias” en la publicación realizada por el magacín del Canal Uno. Además de ausentarse en su cuenta de Instagram en donde venía muy activa promocionando el estreno de La casa de los famosos Colombia en el que debutará como conductora el próximo domingo 11 febrero, fecha en la que anunció el inicio del reality.

Te puede interesar: La Casa de Los Famosos: Cristina Hurtado y Carla Giraldo lanzaron piropos a uno de los concursantes

Algunos seguidores de la actriz y espectadores del programa de entretenimiento han enviado mensajes de solidaridad a Carla, mientras que otros se preguntar por la identidad de su madre biológica.

“Lamento lo de tu mamá abrazo desde tu ciudad natal”, “mi ‘Carlita’, lo siento mucho mi alma te abraza”, “no existen palabras para describir lo mucho que lamento tu pérdida; te acompaño en el sentimiento”, “es un duelo muy complejo mi mami murió hace 1 año y es muy difícil saber que ya no tienes donde llegar a buscar un abracito”, “Carla trato muy mal a su madre adoptiva y no quiso saber nada de ella”, “Dios te conceda mucha fortaleza”.

Mamá de Carla Giraldo

La actriz que saltó a la fama a temprana edad gracias su protagónico en la serie Me llaman Lolita en donde actuó junto a Marcelo Cezán y con quien interpretó una de las parejas más recordadas de la televisión colombiana, nunca ha ocultado su historia de adopción ni desconocido a sus dos madres; sin embargo, por elección de vida decidió no volver a tocar el tema de su mamá biológica, ya que según ha declarado no le genera ningún tipo de curiosidad.

Carla Giraldo despidió a su madre adoptiva con un "Gracias" - crédito @carlagiraldo/Instagram

Pese a que Carla siempre conoció la verdad sobre sus padres biológicos, tomó distancia de ellos y abrazó su nuevo hogar, agradeciendo esa oportunidad que le dieron de tener una nueva familia, una nueva casa y un nuevo futuro. Sin embargo, la actriz también se había alejado de ‘Charo’, sin dar mayores explicaciones.

“A mí me adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis padres siempre fueron muy honestos”, aseguró en conversación con el periodista Juan Diego Alvira a quien le compartió detalles de su niñez y crianza.

La presentadora mencionó que salió de su casa muy joven por decisión personal, agradeciendo la acogida que tuvo, asimismo expresó su gratitud con quienes le dieron el privilegio de la vida.

“Nunca en mi vida tuve personas crueles. Nunca tuve momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada, de haber encontrado una familia y ese calor de hogar”, mencionó en dicha entrevista.

Su pasado rebelde

Carla comentó que tuvo que vivir en la calle cuando tenía 14 años e incluso pasó por un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Carla Giraldo desempolvó foto de su personaje de Lolita en 1999 - crédito @carlagiraldo/Instagram

A pesar de tener un pasado conflictivo y una relación debilitada con sus padres, la actriz logró continuar con su sueño en la actuación. En 2004 participó en la serie ‘Enigmas del más allá’ y en 2005 en la famosa producción ‘Juego limpio’.

Las razones de su rebeldía son desconocidas, puesto nunca ha ahondado en ello, de mamá adoptiva se sabe que pertenecía a la industria audiovisual en donde se desempeñó como maquilladora de efectos espaciales, estilismo y reclutamiento de talentos. Fue así como incorporó a Carla en el medio.