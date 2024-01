Rigoberto ya tiene a qué dedicarse cuando se retire del ciclismo: le hicieron tentadora propuesta

Le ofrecen a Rigo trabajo para cuando se retire de las competencias - crédito @gorigogooficial/Instagram

El deportista está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, los sacrificios que atravesó y los sueños por lo que ha trabajado le están dando frutos finalmente, pues su carrera como ciclista, los negocios que ha montado de venta de accesorios y prendas para practicar el deporte, los restaurantes y la exitosa novela basada en hechos reales de su vida que se está presentando en el Canal RCN, hablan de ello.

Te puede interesar: Rigoberto Urán y la sorpresiva propuesta que recibió para su retiro: aparecería en televisión

La característica forma de ser de Rigoberto Urán ha ayudado a que sus proyectos tengan mayor reconocimiento y acogida por el público a nivel nacional e internacional, al punto de que le auguren un retiro envidiable para muchos.

Sin embargo, cada vez que se conocen detalles inéditos de cómo fue el camino de ‘Rigo’ y la ardua manera con la que lucha por conseguir sus sueños, se gana el corazón de los espectadores, entre los cuales también hay varias celebridades que desean conocerlo en persona, compartir con él y más importante trabajar con el paisa.

Te puede interesar: Confirmado: Rigo regresa con nuevos capítulos y esta es la fecha oficial del estreno

Fue así como recientemente se conoció de una tentadora propuesta que habría sonado para que Rigoberto haga parte de un proyecto laboral en el futuro, cuando decida dejar atrás las carreras en el ciclismo.

Se trata de un comentario que en su momento hizo el argentino Mario Sábato, reconocido narrador de competencias de ciclismo internacional, quien al parecer sería muy cercano al ‘Toro de Urrao’, pues se le ha visto compartir en varias oportunidades con él.

Le ofrecen a Rigo trabajo para cuando se retire de las competencias - crédito @Mario_Sabato/Instagram

Sábato espera que en algún momento su amigo Rigoberto se una y haga parte del equipo de transmisiones de las competencias, aprovechando su experiencia, conocimiento e historias curiosas para que cuente en vivo todo lo que sabe.

Te puede interesar: Este es el premio millonario que se llevará el ganador de La casa de los famosos Colombia

“Saben que el nombre de ‘Rigo’ está asociado a RCN por la novela y el ‘Toro’ obviamente va a estar algún día, que pueda acompañarnos con todo su conocimiento y con todo lo que sabe”, dijo el narrador.

¿Rigoberto Urán se retirará del ciclismo?

Aunque el pedalista no ha confirmado una fecha de su retiro, sí es de conocimiento público que Urán tiene pensado finalizar su carrera luego de competir en Juegos Olímpicos París 2024, así lo dio a conocer en una entrevista hace un tiempo para Win Sports.

Sin embargo, es claro que el corredor colombiano tiene en su mente terminar su recorrido profesional como ciclista con una medalla, como la consiguió en Londres 2012, pero esta vez espera alcanzar el oro.

Es por esto por lo que, en varias oportunidades, la incógnita sobre el futuro de Urán ha sido parte del interés de quienes le siguen la pista; las especulaciones sobre lo que hará tras su retiro de las competencias y que seguramente se dedicará a sus negocios de la mano de su esposa cada vez son mayores.

Crecen especulaciones sobre el futuro de 'Rigo' tras un posible retiro del ciclismo en 2024 - crédito @rigobertouran/Instagram

Negocios de Rigoberto Urán con los que gana una Millonada

Además de hacer dinero con su carrera como ciclista y la novela sobre su vida que está de moda en Colombia, ‘Rigo’ trabaja en convertirse en un exitoso empresario, por lo que también factura con la gastronomía y la moda.

El deportista ha contribuido en la generación de más de 300 empleos en Colombia y con esta labor ya podría dedicarse a liderar sus diversos emprendimientos, que van desde su marca de ropa deportiva hasta restaurantes.

En 2023, Confecámaras informó que la marca de ropa deportiva Go Rigo Go!, reportó ingresos de por lo menos 42.328 millones de pesos colombianos en 2022, por ejemplo, un valor al que se suman los restaurantes, la Finca de Rigo, Grosería by Rigo, El Café de Rigo, entro otros.