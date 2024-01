La prueba que resultó clave para capturar a alias La Iguana, quien atentó contra los padres del alcalde de Tuluá

Fue capturado alias La Iguana, integrante de la banda La Inmaculada - crédito Fiscalía General de la Nación

En un importante operativo realizado en Cali el 24 de enero, la Policía detuvo a Óscar Mauricio Copete Valenzuela, conocido en el mundo del crimen con el alias de La Iguana.

Este individuo, presunto miembro de la banda delictiva La Inmaculada, ha sido acusado de perpetrar un ataque con granada contra la familia del alcalde de Tuluá, Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Vélez Román. La captura se efectuó tras un meticuloso trabajo de investigación por parte de las autoridades.

“Alias La Iguana fue imputado como presunto responsable de los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir”, reportó La Fiscalía.

La entidad señaló que el ataque se registró el 27 de agosto de 2023, cuando dos hombres en motocicleta, uno de ellos identificado como La Iguana, lanzaron un artefacto explosivo hacia la vivienda de los padres del entonces candidato a alcalde.

Momento de la explosión de la casa de los padres del alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez - crédito Fiscalía

“En ese lugar habrían hecho comentarios sobre la acción criminal y revelaron que no había salido como esperaban porque la granada cayó en el antejardín y no entró a la residencia”, señaló el reporte de la Fiscalía. Por fortuna, el acto vandálico no resultó en daños personales graves debido a que el explosivo no alcanzó a explotar en el interior del hogar.

Así fue la captura de “La Iguana”

La investigación para dar con el paradero del acusado se vio reforzada por la oferta de una recompensa de hasta 20 millones de pesos y fue clave el análisis de videos de seguridad, que captaron el momento preciso del ataque. Estas pruebas fueron fundamentales para establecer la participación de Copete Valenzuela en este intento de intimidación y violencia política, como informó el periódico El País de Cali.

Ahora bien, la Fiscalía determinó que la acción delictiva de ‘La Iguana’ y su banda aparentemente buscaba “aumentar el nivel de intimidación y amenaza que había en contra del señor Vélez Román, y evitar que siguiera adelante con su aspiración política”. Sin embargo, este acto no logró desviar al ahora alcalde de su camino hacia el liderazgo del municipio vallecaucano.

El hombre habría sido el responsable de la explosión de un artefacto en contra de la familia del alcalde de Tuluá - crédito Fiscalía

Tras su captura, a Óscar Mauricio Copete Valenzuela se le imputaron varios delitos, entre ellos, terrorismo agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y concierto para delinquir con fines de terrorismo.

Este caso se enmarcó dentro de un contexto más amplio de violencia en Cali y sus alrededores, en especial durante el periodo electoral del 2023. No obstante, de acuerdo con cifras de la Policía, solo en los primeros 20 días de 2024 registraron 48 homicidios.

Expertos en la materia han señalado la falta de planes de seguridad duraderos como una de las posibles causas detrás de estas preocupantes estadísticas.

La Inmaculada, una banda bajo el foco de las autoridades

Por su parte, esta banda delincuencia ha sido uno de los objetivos principales de las instituciones en el Valle del Cauca. Nada más en agosto del 2023, se conoció una captura grupal de miembros de esta banda delincuencia.

En un operativo conjunto realizado por el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, se logró la captura de 17 personas pertenecientes al grupo criminal, en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

De esa manera, el golpe también involucró la imputación de cargos contra otros diez individuos ya detenidos en centrales penitenciarias, que enfrentaban acusaciones por extorsión, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Dentro de los detenidos destacan Jonier Aguirre, conocido como Chucky, y Juan Martínez, alias Picante, identificados por las autoridades como los principales ejecutores de al menos una decena de asesinatos en la región central del valle, incluido el homicidio de un agente de tránsito y la quema de cinco autobuses de la empresa Transportes La Esperanza en Tuluá.