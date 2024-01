Reunión extraordinaria de ministros en Latinoamérica: “La mayor crisis educativa de los últimos 100 años”

Reunión podrá incidir en la formación de 125 millones de estudiantes (Andina)

Chile será sede de un encuentro clave para el sector educativo en América Latina: la cumbre “Ministerial de Educación: Santiago 2024″. El evento se desarrollará durante los días 25 y 26 de enero de 2024 en Santiago de Chile y reunirá a ministros y representantes de educación de la región con el objetivo de establecer acciones concretas para superar la crisis en la educación tras el impacto de la pandemia.

Te puede interesar: Profesores de colegios públicos de Colombia podrán estudiar en Corea del Sur

El encuentro internacional, que fue convocado por la Unesco, el Ministerio de Educación de Chile, y contó con el apoyo de instituciones como la CAF, el Banco Mundial, la CEPAL y UNICEF, concentrará sus esfuerzos en el impulso de la educación alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4); el cual consiste en ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’.

La “Ministerial de Educación: Santiago 2024″ forma parte del seguimiento a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación liderada por la ONU, en la que se establecieron los esfuerzos para superar la crisis en la educación derivada de la pandemia por el Covid-19.

Estudiantes del Colegio Presidente Franco, en Asunción (Paraguay), en una fotografía de archivo (EFE/Nathalia Aguilar)

Las y los ministros de educación de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay confirmaron su participación en el evento. Por su parte, desde el Ministerio de Educación de Colombia, la ministra Aurora Vergara Figueroa le confirmó a Infobae que no asistirá a la reunión, pero en su lugar asistirá Luis Armando Soto Boutin, jefe de la oficina de cooperación y asuntos internacionales de esta cartera.

Te puede interesar: América Latina enfrenta un horizonte económico inquietante para el 2024

Se espera que en el marco de la cumbre se desarrollen diversas actividades, entre las que destacan conversatorios y reuniones bilaterales para promover un intercambio enriquecedor de perspectivas y enfoques estratégicos.

Impacto de la pandemia en la educación

Esta reunión tendrá como invitados a ministros, expertos en educación y finanzas, en un momento clave; según el Banco Mundial, estamos enfrentando la mayor crisis educativa de los últimos 100 años, por la pandemia, afectando especialmente a América Latina y el Caribe. La región se enfrenta a la ardua tarea de recuperar 1,5 años de educación perdidos que han impactado a más de 170 millones de estudiantes. Esta situación pone de manifiesto las desigualdades presentes y los retos para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Ante este escenario, se considera esencial que la recuperación educativa ocupe un lugar primordial en la agenda política y social.

Un niño con mascarilla en un aula del Colegio Privado (Imagen de referencia: Europa Press-Jesús Hellín)

En este marco, Claudia Uribe, de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, subraya la importancia de intensificar los esfuerzos para centrar la transformación educativa dentro de la agenda política. Remarca que el futuro de una generación está en juego y requiere de planes concretos apoyados por recursos suficientes. Por su parte, el ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, hizo hincapié en medio de una publicación de la Unicef, en la relevancia del intercambio de políticas educativas y financiamiento para enfrentar los desafíos pospandemia. El objetivo es encontrar estrategias efectivas que ayuden a superar las deficiencias y asegurar una educación de calidad.

Te puede interesar: Los países de Latinoamérica deben duplicar los esfuerzos para recuperar la educación infantil pospandemia

Esta reunión adquiere un particular significado ya que podría influir directamente en las políticas educativas de 33 ministerios, afectando la educación de aproximadamente 125 millones de estudiantes y cerca de 6,9 millones de docentes. Asimismo, ofrecerá una oportunidad para perfeccionar políticas públicas enfocadas en habilidades fundamentales de aprendizaje, un punto crucial considerando los resultados de las pruebas PISA 2022, según las cuales tres de cada cuatro estudiantes no cumplen con los estándares mínimos en Matemáticas y más de la mitad carece de competencias básicas en Lectura y Ciencias. En consecuencia, la reunión persigue estrategias orientadas a erradicar las brechas educativas persistentes en la región, donde 4,3 millones de niños y niñas en edad escolar no asisten a la escuela.