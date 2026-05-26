Colombia

Paseo de amigos terminó en pesadilla: ladrones entraron a finca que alquilaron por Airbnb y se les llevaron hasta la ropa

A través de redes sociales crecen las denuncias de los ciudadanos ante los riesgos de hospedarse en lugares regulados por plataformas digitales, pues aseguran que muchos no cuentan con medidas de protección, facilitando así los robos

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La víctima publicó su testimonio en redes sociales, donde no solo recibió apoyo y consejos de los internautas, sino que otras personas contaron sus experiencias - crédito Mapu Horta / TikTok

Una creadora de contenido, identificada en redes sociales como Mapu Horta, alertó a sus seguidores sobre los riesgos de alquilar fincas turísticas por plataformas digitales, pues relató que fue víctima de un robo junto a su grupo de amigos durante unas vacaciones en Anapoima. Cuatro hombres ingresaron al Airbnb y registraron sus pertenencias para llevarse dinero y objetos de valor.

El testimonio generó una ola de comentarios en los que los internautas advirtieron sobre casos similares en distintos destinos turísticos del país. De acuerdo con las víctimas, entre los principales riesgos de alquilar casas o fincas vacacionales se encuentran el ingreso de delincuentes, la falta de vigilancia y carencias en los sistemas de seguridad.

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“Imagínense que me fui con unos amigos a una finca en Anapoima y nos robaron. Nos fuimos a dormir y yo estaba en una de esas habitaciones que tienen la puerta corrediza de vidrio hacia la piscina. Pues que a las 5:00 a. m. se nos meten dos pejelagartos al cuarto”, dijo la joven, aunque reiteró que ella no notó el movimiento porque estaba durmiendo muy profundo.

En el video, la víctima agregó: “Me agarraron la maleta que estaba al lado de mi cama y la sacaron del cuarto. Me quitaron el celular, el cargador, nos quitaron dinero, nos quitaron todo. Se me llevaron hasta una blusita. Qué necesidad”.

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La joven reveló detalles del robo del que fue víctima en lo que parecía ser un fin de semana para descansar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La joven reveló detalles del robo del que fue víctima en lo que parecía ser un fin de semana para descansar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, reveló que los delincuentes revisaron todos documentos, aunque extrañamente no se los llevaron: “Nos sacaron las tarjetas de crédito, de débito, las cédulas y las dejaron ahí apiladitas, tan bonitos”.

La sospecha sobre la premeditación del hecho surgió por la facilidad con que actuaron: “Más raro que los cuatro pejelagartos ya sabían por dónde meterse, sabían dónde estaban las cámaras de seguridad, a qué horas entrar, por dónde entrar. De verdad que todo mal”.

El dueño del hospedaje y la Policía acudieron después de recibir el reporte, aunque los jóvenes notaron actitudes extrañas y señalaron una presunta complicidad.

Ante su experiencia, la joven recomendó a futuros viajeros fortalecer la prevención: “Revisen bien la ubicación, que sea en un conjunto cerrado, que haya cámaras de seguridad funcionando, que haya personas de seguridad, que sea de confianza, que no hayan entradas donde se pueda meter la gente a robar”.

Ilustración en acuarela de una finca rural con casas, vehículos detenidos y personas en un camino de tierra al atardecer. Palmeras y montañas en el fondo.
Los ciudadanos piden precaución, específicamente en las propiedades que quedan en zonas apartadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Testimonios de otras víctimas

En los comentarios, varios usuarios compartieron hechos parecidos ocurridos en diferentes municipios turísticos como: “Nos pasó lo mismo con mi familia en Apulo, también entraron por la finca de al lado como a las 4:00 o 5:00 a. m”.

Otros usuarios dijeron: “Nos pasó exactamente lo mismo en Cumaral hace como un año” y “Ya he visto un montón de videos de esos casos en Anapoima, Ricaurte, Apulo, Girardot, tengan mucho cuidado”.

Un internauta agregó que es indispensable que el hospedaje tenga seguridad: “Quedarse solo en una casa/apartamento sin seguridad me da mucha desconfianza. De preferencia un hotel o apartamento con vigilancia”.

Entre otras denuncias se encuentran: “A nosotros también nos robaron y nunca respondieron por nada”, “Este caso viene sucediendo hace muchos años, hay varias denuncias por lo mismo, ahora lo mejor es pagar hoteles, qué triste situación” y “Hace varios años, cuando viajé con mi familia, nos pasó lo mismo, y los dueños eran cómplices, después dijeron que a las personas que se habían quedado antes también los habían robado”.

Intento de robo, forzar cerradura, crimen en casa, seguridad fallida, intruso nocturno, violación de propiedad privada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los criminales aprovechan la noche para acceder a las viviendas – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consejos de prevención ante los robos en alquileres vacacionales

Tanto la protagonista del testimonio como los usuarios compartieron recomendaciones para aquellos que planifican una estadía mediante plataformas.

Uno de los consejos de los ciudadanos está relacionado con la activación de la alerta para prevenir la suplantación de identidad: “Coloca la alarma en centrales de riesgo crediticio sobre el riesgo de suplantación para que no generen créditos y coloca la denuncia en la Fiscalía sobre elementos robados”.

Frente a los reportes de robos en destinos turísticos como Anapoima y municipios cercanos, la recomendación general es optar por lugares con normas estrictas de seguridad.

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