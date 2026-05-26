Luis Amaranto Perea aclaró si se concentrará en Medellín o con la selección Colombia: esta es la situación del entrenador

Luis Amaranto Perea es recordado por ser técnico de Leones en 2018 y Junior de Barranquilla, entre 2020 y 2021 - crédito Marcos Pin/EFE

Independiente Medellín sorprendió en el fútbol colombiano con el anuncio de Luis Amaranto Perea como su nuevo entrenador, luego de una búsqueda de un mes para encontrar el reemplazo de Alejandro Restrepo, que se fue por malos resultados, y dejar como interino a Sebastián Botero.

Sin embargo, el Poderoso confirmó al técnico mientras trabaja como asistente en la selección Colombia, en medio de la concentración en Bogotá para el Mundial 2026 de la mano de Néstor Lorenzo.

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Es por eso que Perea salió a aclarar cómo será su labor tanto con el Poderoso, que se juega todo por entrar a octavos de la Copa Libertadores, como con la Tricolor, que tiene dos amistosos de preparación y muchas dudas de los aficionados por el nivel de la nómina para la Copa de la FIFA.

“A Néstor Lorenzo le hablé”

Desde el 25 de mayo, el combinado nacional empezó su labor en Bogotá, con 10 jugadores de los 26 que integrarán la concentración en la ciudad y luego en el viaje a Estados Unidos, para la última parte de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

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En charla con La FM, Luis Amaranto Perea explicó cómo fue la negociación con el Medellín: “Es un privilegio, estos cuatro años en selección fueron espectaculares y ahora vincularme al equipo en el que tengo mucha historia, es importante. Todo se dio de forma rápida: con el presidente Daniel Ossa hablamos hace más de 10 días, me hacen la invitación, me esperaron hasta después del Mundial, me proponen que deje a la gente adelantando y yo fuera al Mundial, era la condición que esperaba”.

La bienvenida del DIM a Amaranto Perea como su nuevo director técnico - crédito DIM

“Es una revancha ir a un Mundial, como jugador no pude ir, entonces para tranquilidad de todo el mundo es que estoy enfocado en selección y cuando acabe, me enfocaré en mi nuevo club”, añadió el entrenador, al asegurar que no se quería perder por nada la Copa del Mundo.

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Perea también aclaró que el timonel de Colombia ya conocía desde antes su decisión: “A Néstor Lorenzo le hablé de mi intención de ser entrenador. Para mí, estar en selección como ayudante me sirvió para crecer mucho, pero él sabe y antes de darle el sí al Medellín, lo hablamos, nos ocupamos de que la FCF, en cabeza del presidente, supiera la noticia antes de todos”.

Néstor Lorenzo y Luis Amaranto Perea se encargaron de devolver a Colombia a una final de Copa América y a un Mundial de la FIFA - crédito Captura de video Win Sports

“Lo importante fue que dimos los pasos adecuados para aceptar la relación que tenemos con el Medellín. Hemos hecho las cosas bien y es lo mejor, pues a veces no puedes elegir o encontrar el momento para tomar decisiones y esto se dio de forma repentina, me tocó elegir y estoy satisfecho”, afirmó.

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“Sé que la situación del Medellín es compleja”

Un dato a destacar de las declaraciones de Luis Amaranto Perea, que volverá al club en el que debutó en 2000, es que conocía de antemano no solo los problemas del club, sino el rendimiento de cada uno de sus jugadores en el primer semestre de 2026, gracias al trabajo en la selección Colombia.

“Conozco la plantilla, conocemos a los clubes y sobre todo a los grandes, tenemos un registro de un porcentaje alto de los futbolistas de los clubes importantes. Sé que la situación del Medellín es compleja, la gente está molesta, los entiendo. Lo viví en mis inicios como jugador y en el Medellín, en cuanto empiece a demostrar ese amor, la gente va a volver”, explicó.

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Medellín viene de ser eliminado en la Liga BetPlay y se juega todo para llegar a octavos de la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

El actual asistente técnico dejó claro que, por ahora, le apostará todo a la Copa del Mundo: “Quiero darles este mensaje: mi prioridad es la selección hoy; la gente con la que voy a trabajar está concentrada en Medellín”.

Finalmente, Perea dio a conocer su cuerpo técnico en el Poderoso: “Como preparador físico va a estar Camilo Quintero, que ya trabajó conmigo en Leones, en Junior y renuncia a Once Caldas y se une a mi proyecto. En la parte de campo estará Breinner Castillo, que sale de Tolima, y Giovanni Ruiz, que ya dirigió a Leones, y estará otra persona que me acompañará. Lo que queremos es no molestar al cuerpo técnico que está encargado y cuando sea el momento oportuno, vamos a empezar a intervenir”.

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