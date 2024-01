¿Petro borracho?: en redes no perdonan que el mandatario no lograra articular sus palabras en un discurso

Gustavo Petro volvió a estar en el ojo público por aparente estado de embriaguez en un evento presidencial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El 24 de enero, durante el desarrollo del programa “Gobierno con el pueblo” desde Guapi, Cauca, el presidente Gustavo Petro se vio envuelto en una polémica generada por usuarios de redes sociales, que señalaron que el mandatario se encontraba bajo la influencia del alcohol durante su discurso.

En diversas ocasiones, Petro ha sido objeto de críticas similares, algunas sustentadas en videos manipulados que buscan desprestigiar su imagen, y otras basadas en situaciones reales donde el presidente reconoció haber ingerido alcohol antes de participar en eventos públicos. Esta vez, las acusaciones surgieron mientras el mandatario abordaba temas cruciales en su programa, generando reacciones adversas por parte de la audiencia virtual.

Durante su intervención desde la región pacífica del país, el mandatario abordó diversos temas, pero fue la manera en que se expresaba lo que desató la controversia. Usuarios de redes sociales no dudaron en señalar que el presidente Petro parecía estar bajo los efectos del alcohol, basándose en la aparente dificultad que presentaba para articular palabras de manera clara, así como en su postura frente con el micrófono, que según algunos observadores, no era propia de una persona sobria.

En medio de su discurso, donde abordaba asuntos como la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán por posibles irregularidades en la licitación del contrato para fabricar pasaportes, Petro experimentó un desbordamiento de críticas en las redes sociales. Las acusaciones de embriaguez se multiplicaron, y los internautas no tardaron en compartir fragmentos del discurso que, según ellos, evidenciaban la situación.

Durante una parte del discurso presidencial, Petro manifestó: “Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar a la gente abandonada, pues no entienden que hay un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático, pero con todo, tenemos que hacerlo, si alguien se va sigue otro u otra, el presidente va a ser reemplazado, él tiene que ser seguido por alguien mejor, no que lo devuelvan como nos pasó en Bogotá los programas”. Fue en este momento que varios usuarios notaron que el presidente se enredaba en sus palabras y en ocasiones resultaba difícil comprender lo que estaba diciendo.

Esta fue la ola de críticas que recibió el mandatario en redes

La reacción en redes sociales fue inmediata, y la etiqueta #Borracho se convirtió en tendencia en plataformas como X (antes Twitter). Las críticas hacia el presidente no se hicieron esperar, cuestionando su idoneidad para liderar el país, especialmente en un contexto en el que se enfrentan problemas sociales, económicos y políticos.

Varios usuarios observaron que en ciertos momentos, el presidente tenía dificultades para articular correctamente las palabras.

Como evidenció este episodio, usuarios comentaron que esto no era algo inusual, siendo “otra vez” la expresión más frecuente en la red social, ya que, como se mencionó anteriormente, no es la primera vez que el presidente se ve envuelto en esta controversia.

El incidente de alcohol que Petro aceptó

Es relevante destacar que no es la primera vez que Gustavo Petro enfrenta acusaciones de este tipo. En febrero de 2022, durante su campaña presidencial, se difundió un video en el que se le veía con un tono de voz peculiar, expresando su deseo de que las “banderas rojas se alcen” en Girardot, Cundinamarca.

En esa ocasión, el ahora mandatario fue objeto de críticas por parte del uribismo y algunos medios por aparecer en un evento masivo en estado de alicoramiento, por eso, para esa ese momento, el presidente admitió haber consumido alcohol antes del evento y atribuyó su comportamiento a factores como el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario.

“Es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tome antes del acto de Girardot, en una reunión previa. Le pido excusas a quienes asistieron al acto, que quise cumplir a pesar de mi cansancio”, mencionó el mandatario en X.