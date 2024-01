Alfredo Saade acompañó a Gustavo Petro en su campaña presidencial del 2022- crédito @ALFREDOSAADEV/X

Concejales cristianos, pastores de diferentes denominaciones, presidentes de asociaciones reconocidas en el país, rechazaron la vocería que el Gobierno de Gustavo Petro le ha otorgado a Alfredo Saade Vergel.

La concejala de Bogotá Clara Lucía Sandoval fue la encargada de anunciar que no reconocen en Saade “ni una representación, ni un liderazgo”. Además, aseguran que no comparten su alianza con el presidente de la República.

“Radicaré esta carta dirigida al Presidente Gustavo Petro, firmada por concejales cristianos y asociaciones de pastores del país. Expresamos nuestro rotundo rechazo con el Gobierno Nacional por considerar al señor Alfredo Saade como uno de nuestros voceros”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, explicó en un video que: “el señor Saade nunca ha recibido vocería, no es reconocido como digno representante y ni siquiera es considerado miembro de la Comunidad Cristiana Protestante. No nos representa en su ideología, ni en su lenguaje agresivo, ni en sus insultos a aquellos que no comparten su pensamiento y mucho menos en su deseo de revocar el Congreso”.

Y agregó: “Le sugerimos al presidente que en caso de que el Gobierno requiera interactuar con nuestra comunidad, lo haga por medio de pastores y líderes que verdaderamente gocen de reconocimiento y credibilidad. Los cristianos en Colombia merecemos ser representados por alguien digno y comprometido con nuestros valores”.

Cabe recordar que Alfredo Saade hizo parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue elegido en octubre de 2023 para manejar una de las entidades que el Gobierno creó para atender la crisis social y económica en La Guajira, propiamente, como director general del Instituto de la Gestión del Agua de ese departamento.

Representantes de la Iglesia cristiana rechazaron que el Gobierno considere a Alfredo Saade como uno de sus voceros: enviaron carta al presidente Petro - crédito @clarasandoval/X

Daniel Briceño denunció que Alfredo Saade recibió millonarios honorarios en la Unidad de Gestión del Riesgo

El concejal de Bogotá Daniel Felipe Briceñ, denunció, a través de su cuenta de X, una serie de presuntas irregularidades en un contrato que el político Alfredo Saade Vergel firmó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) por un valor de $257.040.000 para ejecutarse en un plazo de un año.

El contrato tiene una duración de 12 meses contados a partir de junio de 2023, para prestar servicios especializados de acompañamiento jurídico al ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Saade Vergel debía presentar mensualmente los informes de las actividades desarrolladas para cobrar sus honorarios.

“Revisamos sus cuentas de cobro e informes presentados ante la Unidad de Gestión del Riesgo para cobrar $21.420.000 mensuales y encontramos que le pagamos por nada. Los soportes y actividades una vergüenza”, señaló Briceño, al compartir los documentos de soporte.

Añadió: “En el informe del mes de septiembre de 2023 encontramos que los anexos con los que Saade cobró esa factura pertenecían a otro contratista llamado Andrés Santiago Esquivel y fueron cargados para cobrar el contrato 9677-PPAL001-530-2023 distinto al de Saade. Nos pusimos a revisar y encontramos que el informe presentado por Saade es idéntico al presentado con anterioridad por el señor Andres Santiago Esquivel. Esto muestra casi un copie y pegue en el informe del Pastor respecto del otro contratista”.

Soportes de Gestión de Alfredo Saade en la Ungrd - crédito @Danielbricen/X

Soportes de Gestión de Alfredo Saade en la Ungrd - crédito @Danielbricen/X

Ante las acusaciones de Briceño ambién que denunciará al concejal por injuria y calumnia.

“El nido de ratas llamado Centro Democrático cree que con falsedades me amilanan. No concejal, no me dejaré amedrentar. Solo estaba esperando que usted fuera alguien con un poco de importancia para iniciarle los procesos por injuria y calumnia y además esperando que su fiscal de bolsillo sea cambiado ya que el 97% de impunidad de la Fiscalía no da garantías”, escribió en su cuenta de X.