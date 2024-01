Despiden a Piedad Córdoba en una emotiva ceremonia fúnebre en Medellín

La comunidad y figuras políticas se congregaron en la parroquia Santa Lucía para honrar la trayectoria y vida de la destacada exsenadora - crédito captura de pantalla @BLUAntioquia / X

En una ceremonia íntima realizada en Medellín, Piedad Córdoba, senadora colombiana, fue despedida por sus seres queridos y destacadas figuras de la política nacional, simpatizantes de sus ideologías y formas de ver el mundo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo primeramente en Campos de Paz y concluyeron en la parroquia Santa Lucía del barrio La Floresta.

Juan Luis Castro Córdoba, hijo de la política, pronunció un discurso en el que rememoró la influencia de su madre tanto en la esfera pública como en el privado. Los restos de la congresista reposarán en el cementerio Jardines de Montesacro, en Itagüí.

La misa que se ofició en honor a la senadora se destacó por las diversas intervenciones que reflejaron la vida y obra de Córdoba, resaltando su papel en la política colombiana. El evento, según sus asistentes, subrayó la profunda huella que ha dejado en su familia y su cálido recuerdo entre los asistentes.

El cuerpo de la senadora Piedad Córdoba estará en el Salón de la Constitución del Congreso de la República el lunes 22 de enero - crédito Mariano Vimox/Colprensa

La elección de Jardines de Montesacro como su última morada fue una decisión familiar, simbolizando así las creencias y el espíritu de la exsenadora.

La despedida a Piedad Córdoba resonó en la comunidad de Medellín, que acudió en numerosa cantidad para dar su último adiós. La herencia política y personal de la senadora fue un tema recurrente durante el homenaje, sobre todo en los discursos póstumos, donde su desaparición física se evidenció como una notable pérdida. Por su parte, las figuras políticas presentes destacaron su contribución a la nación.

“Era el principio y el fin, el alfa y la omega; el sol que me iluminaba. Todo lo hacía por ella de alguna manera, te voy a amar siempre, te vamos a extrañar siempre y no tengo, sino palabras ahora para descansar y llorar porque no sé cómo superar esto”, mencionó su hijo, Juan Luis Castro Córdoba.

Homenaje póstumo en el Congreso de la República

El Congreso de la República de Colombia rindió homenaje a la senadora Piedad Córdoba, cuyo cuerpo fue velado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional.

- crédito @piedadcordoba/X

Autoridades legislativas y familiares organizaron actos conmemorativos para despedir a la política del Pacto Histórico, con eventos en varias ciudades del país. Los ciudadanos afines pudieron dar su último adiós en la sede del Congreso hasta las 5 de la tarde del lunes 22 de enero.

Tras el fallecimiento de Córdoba, el Senado, siguiendo instrucciones de su presidente, Iván Name, dispuso la apertura del Capitolio para que colegas, funcionarios y el público en general se acercaran a honrar su memoria.

La presencia de la Policía Nacional se encargó de mantener el orden durante el velorio. En tanto, la capital chocoana, Quibdó, efectuó un tributo el domingo 21 de enero, con una eucaristía y una sesión de velación, coordinados por la Gobernación del Chocó y otras entidades locales.

La senadora colombiana Piedad Córdoba, en una fotografía de archivo. EFE/Christian Escobar Mora

A partir de las acciones del Congreso, la familia Castro Córdoba ha manifestado su gratitud por el apoyo y la solidaridad recibidos. Los actos fúnebres se extenderán a Medellín, ciudad natal de Córdoba, donde se realizarán las exequias en la Funeraria San Vicente el martes 23 de enero.

Con respecto a la curul de la senadora, el Senado adelantará los procedimientos protocolarios para su sucesión tras obtener el Registro Civil de Defunción. El Consejo Nacional Electoral será notificado para la cancelación de la credencial y asignación del siguiente candidato de la lista del Pacto Histórico para ocupar el escaño vacante.

“La Familia Castro Córdoba, agradece todos los mensajes de apoyo y solidaridad de amigos, conocidos, simpatizantes y admiradores de nuestra madre, hermana e hija, Piedad Esneda Córdoba Ruiz”, mencionó familiares de Córdoba.