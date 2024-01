Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos, impacta diciendo si abriría o no OnlyFans

Carla Giraldo ya está generando constroversia y no ha iniciado La casa de los famosos - crédito @carlagiraldo/Instagram

Desde sus inicios en la televisión, cunado aun era una niña, Carla Giraldo ha sido centro de polémicas, escándalos y buenas actuaciones.

Sus últimas polémicas fueron cuando participó en el reality MasterChef Celebrity, del que resultó ganadora. A pesar de sus escándalos, siempre ha buscado reinventarse pasando por encima de las críticas ásperas o de los rumores que suelen filtrarse con su nombre.

En ese sentido, uno de los nuevos proyectos de la actriz antioqueña de 37 años es La casa de los famosos, en el que no será una de las concursantes, sino que debutará como presentadora. Para medirse por primera vez en ese rol contará con la compañía de la experimentada Cristina Hurtado y en redes sociales ya se ha visto su capacidad para desempeñarlo.

Carla Giraldo dio detalles de sus proyectos - crédito Instagram

Sin embargo, un nuevo tema de debate se asoma al círculo de Carla Giraldo después de unas intensas declaraciones que ofreció en una entrevista para Autostar TV, con Andrés Wilches. En el diálogo, el creador de contenido le preguntó si ha pensado en tener una cuenta de OnlyFans o recurrir a un sugar daddy.

“OnlyFans, con toda, yo pienso que igual ahí no le deberías nada a nadie, ahí te darías a tu público, en cambio al otro le va a quedar debiendo y no, no, no, no le deban a nadie, trabajen a ustedes mismas”, contestó la actriz con alegría.

También contó que más de una vez le han propuesto darle dinero a cambio de fotos sugestivas suyas, pero que ella prefiere “subirlas por free”, porque se considera muy penosa para algunas cosas.

Carla Giraldo se estrena como presentadora en La casa de los famosos: así se siente

Por otro lado, lejos de su idea de abrir o no un perfil de “Instagram azul”, la protagonista de Me llaman Lolita ya palpita el inicio de una nueva etapa. Como cualquier persona que entra a un terreno desconocido, siente nervios normales por el nivel de exigencia. No obstante, confesó lo bien que se siente por embarcarse en esta nueva aventura, lejos de todo lo que ya hizo antes.

La casa de los famosos es un reality que en sus formatos estadounidense y mexicano ha generado todo un boom mediático. Colombia prepara su propia versión que contaría con la presentación compartida de Cristina Hurtado y Carla Giraldo - crédito @crisshurtado/Instagram y @carlagiraldo/Instagram

“Estoy encantada de presentar La casa de los famosos junto a Cristina Hurtado. Es un honor tenerla a mi lado y aprovechar su experiencia, ya que ella es una ‘tesa’, mientras que yo soy actriz. Voy a dar lo mejor de mí en este proyecto, pero la tendré a ella para poderme coger en mis momentos de sentirme rara, incómoda, con falencias. Ahí voy a estar”, comentó la actriz en entrevista para Pulzo.

También dio detalles de la forma en que el proyecto llegó a ella, dejando ver que la tomó por sorpresa. “Considero que es asombroso, aunque no lo anticipaba. El proyecto llegó de manera inesperada. Creo que cuando las cosas simplemente suceden sin esperarlas, son aún más magníficas. Estoy encantada de participar, ya que no solo estaré presentando, sino que también formaré parte de la casa de los colombianos porque tomaré decisiones cruciales. Así que, estamos listos para participar activamente día a día”, agregó.

Finalmente, dio un espacio para hacer spoiler de sus próximos proyectos. “Nos vamos a ver en series y, de pronto, no sabemos, en ‘La cocina más famosa del mundo’. ¿Por qué no, ah? ¿Qué tal? Uno nunca sabe, yo acá pidiendo trabajo. ¿Claudia? No, ‘la Paloma’ me mata, me sacan si se entera”, concluyó en diálogo con el medio citado.