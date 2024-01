Nórida Rodríguez no podría pasar por encima de Gustavo Petro en caso Hollman Morris

Hollman Morris no podría ser removido de su cargo, sin que la decisión de la gerente de Rtvc sea consultada con Gustavo Petro - crédito Rtcv y @HOLLMANMORRIS/X

La polémica generada por las denuncias de acoso en contra de Hollman Morris continúa en ascenso, después de que un grupo de mujeres protestaran frente a las instalaciones de Rtvc para aumentar la presión. Aunque solamente se ha conocido un pronunciamiento por parte de Nórida Rodríguez en el que indicó que tendría “cero tolerancia” sobre el acoso, un nuevo protagonista entra en la disputa.

Se trata del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, que recientemente habló sobre la reunión a la que citó y tenía como también como eje el tema de las denuncias en contra de Morris, a la que también asistiría la gerente de la entidad estatal.

De acuerdo con el jefe de la cartera TIC, espera que en el transcurso de la semana comprendida entre el 22 y 26 de enero se puedan sentar a conversar al respecto. Esto teniendo en cuenta que Hollman Morris se encontraba junto a Gustavo Petro en Davos.

Fotografía de archivo en la que se registró al periodista y actual subgerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris, durante una conferencia, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

En entrevista con La W, Lizcano aseguró que la decisión que se tome con respecto a las denuncias, debe ser planteada inicialmente por Nórida Rodríguez: “Ella es la que tiene esa facultad, pero para nadie es un secreto que Hollman es cercano al presidente”, indicó el ministro y que cualquier decisión que tome al respecto, tendrá que ser consultada con el jefe de Estado, dada su cercanía.

En esta misma conversación con el medio antes citado, Lizcano aseguró que si bien él es el líder del sector de las telecomunicaciones del que forma parte el sistema de medios públicos, la entidad es autónoma en las decisiones.

“Nórida Rodríguez es la directora que debe responder por el buen funcionamiento de la entidad, yo no me meto en temas con sus directores, mi labor es más de planeación y estrategia del sector que de co-administrar […] Ella es la que debería resolver todos estos temas, pero voy a buscar si se puede una intervención”, agregó Lizcano.

Petro confirmó, junto a Nórida Rodríguez, que Hollman Morris no sería candidato por Bogotá.

Finalmente, el ministro aseguró que no conoce nada más respecto a lo que ya se ha divulgado en medios de comunicación y que el país conoce, por lo que aseguró que también se necesitaría intervención del Comité de Convivencia de Rtvc.

Una de las denuncias señala que las cosas al interior de Rtvc están “peor que antes”, ya que los contratistas no tienen continuidad en los contratos. “Son contratos de dos meses y los contratistas tenemos estar renovando cada dos meses. No hay director de Radio Nacional, no hay director en Radiónica, la subgerente de radio está asumiendo todos esos cargos, en este momento las regiones no tienen contratos, ninguno”, indicó la denunciante en el programa Sigue La W.

Así se desarrolló el plantón

Las manifestantes pedían la renuncia de Hollman Morris como subgerente de televisión del Sistema de Medios Públicos Rtvc - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sobre 3:20 p. m. del 19 de enero, varias mujeres comenzaron a llegar a las instalaciones de Rtvc en la calle 26, al occidente de Bogotá. Casi una hora después, sobre las 4:15 p. m., se detuvo el tráfico en la avenida El Dorado, respaldadas por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, que se encargó de hablar con los medios de comunicación presentes.

La congresista hizo eco de la petición de las manifestantes, que Morris salga de la subgerencia de televisión del Sistema de Medios Públicos Rtvc: “Su actitud no ha sido de rectificación, ni de protección a las víctimas, ni de reparación, ni de no repetición, sino que las víctimas que han denunciado violencia de parte de Morris hoy están viviendo un proceso de persecución y hostigamiento”, le dijo a El Tiempo.