Miguel Uribe Turbay arremete contra Gustavo Petro y sus ministros: “Este Gobierno manosea a los colombianos”

Miguel Uribe Turbay dice que el presidente Gustavo Petro y sus ministros con la plata de los que pagan impuestos viven con lujos - crédito (Colprensa-Mariano Vimos)

Desde Bucaramanga, el ministro de Salud propuso una reforma tributaria que paguen los empresarios para financiar los cambios en el sistema de salud que traería la reforma a este sector.

En una de sus varias publicaciones en relación con el tema, el legislador perteneciente a la Comisión Tercera del Senado de la República, Uribe Turbay comentó que en su opinión era “indignante” la manera en la que el actual gobierno liderado por el presidente Petro “manosea a los colombianos”. Esto último, debido a que, en criterio del congresista opositor, los miembros de la administración pública del país “mienten, roban y derrochan”.

De igual manera, el senador comentó que ni el primer mandatario de Colombia ni su gabinete ministerial “nunca han emprendido”, así como tampoco han empezado una empresa. Del mismo modo, afirmó que “no han generado empleo” o un ingreso propio.

Cerró la publicación diciendo que con la plata de los impuestos recaudados a los colombianos viven con lujos mientras “buscan aferrarse al poder”, palabras que se dan después de las declaraciones del ministro de Salud.

“OJO: Es indignante la manera en que este gobierno manosea a los colombianos. Mienten, roban y derrochan. Petro y sus ministros nunca han emprendido, iniciado una empresa, generado un empleo o ingreso propios. Ahora, con la plata de quienes pagan impuestos, viven con lujos mientras buscan aferrarse al poder”, dijo Uribe Turbay en su cuenta de X.

Miguel Uribe Turbay arremete contra el gabinete ministerial del presidente - crédito @MiguelUribeT

No obstante, esa no fue la única publicación que el senador del Centro Democrático realizó en relación con el tema, pues, en la noche del 22 de enero, realizó una publicación haciendo alusión directa a las palabras de Jaramillo, las cuales fueron las siguientes: “Que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande”.

A lo que Uribe Turbay respondió que el “cantinflesco” ministro de Salud no sabe cuánto cuesta la reforma que impulsa su cartera y el Gobierno nacional, pero aun así pide más impuestos para poderla pagar. Adicionalmente a esto, dijo que la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, “se gasta” los impuestos pagados por los colombianos en lujos “innecesarios”, mientras que, por otro lado, el presidente de la República, en palabras del congresista, se los gasta en sus “multimillonarios viajes”. Y cerró diciendo que “la plata sí alcanza, cuando no se la roban o la derrochan”.

“El cantinflesco Ministro de Salud no sabe cuánto cuesta la reforma, pero pide más impuestos para pagarla. Mientras tanto, la primera dama se gasta nuestros impuestos en lujos innecesarios y Petro los derrocha en sus multimillonarios viajes. La plata sí alcanza, cuando no se la roban o la derrochan”, opinó el congresista perteneciente a la Comisión Tercera del Senado de la República.

Miguel Uribe Turbay critica las palabras del ministro de Salud Guillermo Jaramillo - crédito @MiguelUribeT

Por otro lado, el político de oposición comentó que se reunió con uno de sus copartidarios, Andrés Forero, para “enfrentar la reforma a la salud”. “Con @AForeroM seguimos enfrentando la reforma a la salud. Petro, con esta reforma, pone en riesgo la vida de los colombianos y los recursos de la salud. Aquí preparando el debate en la comisión 7ma del senado. Existe la posibilidad de hundir la reforma y trabajaremos para que así suceda”, dijo el senador.