Presidente de Alianza Petrolera confirmó que recibió amenazas: continúa la polémica

Carlos Ferreira denunció ser víctima de amenazas de muerte - crédito @carlosoferreira/Instagram

En Colombia son varios los equipos que a pesar de su tradición han decidido cambiar de sede y razón social, lo que ha generado centenares de críticas por parte de sus aficionados, como también de un sector de la prensa que ha puesto en tela de juicio estas acciones.

Recientemente, se confirmó el traslado de Cortuluá, que pasó a llamarse Internacional de Palmira. El cambio de ciudad y de nombre se produjo ante la falta de ayuda por parte las organizaciones municipales, por lo cual el equipo del Corazón del Valle optó por mudarse a otro municipio del departamento.

Al igual que el cuadro tulueño, otro equipo que podría mudarse es Alianza Petrolera, que si bien desde su fundación ha jugado en Barrancabermeja (Santander), tiene un ofrecimiento para jugar en Valledupar. Según su presidente, Carlos Orlando Ferreira, si el club se mantiene en la ciudad actual corre el riesgo de perder la categoría, por lo que aceptaría la proposición.

Esta situación no ha sido nada fácil para el directivo, que durante una entrevista con el programa Planeta Fútbol de Antena 2, reveló que ha sufrido amenazas de muerte y teme por su vida.

“He recibido amenazas contra mi seguridad y la de mi familia. He tenido que alejarme del departamento de Santander por el tema personal. Me da miedo y la gente no logra entender. En el fútbol hay barras con serios antecedentes”, manifestó Ferreira, que es blanco de toda clase de críticas por lo que sería la trascendental decisión.

De acuerdo con el directivo, el proyecto deportivo en Barrancabermeja es muy complejo mantenerlo en la A. “Es una buena plaza, con una afición que ha ido creciendo, pero no para un proyecto, y lo digo con todo el pesar del mundo, pero mantener el equipo en la categoría A en esa ciudad, es supremamente difícil (…) Como yo no quiero, ni la junta directiva o los accionistas queremos que el equipo descienda, tenemos que hacer alguna cosa”, advirtió.

Las garantías que Alianza Petrolera tendría en Valledupar

Para el mismo medio, el directivo explicó que la propuesta de la capital mundial del vallenato cumple con las expectativas que permitirán trabajar en un proyecto deportivo a largo plazo.

“Yo venía tocando las puertas del gobierno departamental, municipal, de la empresa privada y de la afición desde hace siete años. Ahora, con la llegada de nuevas administraciones en el Cesar, ellos se interesaron en que haya fútbol colombiano en esa región”, indicó Ferreira.

Y añadió: “Nos hicieron un ofrecimiento que evaluamos y vemos una muy buena propuesta que es muy difícil de rechazar desde lo empresarial. Existe una gran posibilidad de que juguemos en Valledupar”.

Asimismo, Carlos Orlando Ferreira aseguró que se está haciendo la respectiva documentación para que Alianza Petrolera se mude a Valledupar. Todo el trámite está a cargo de los abogados con el fin de evitar incumplimientos con la actual sede.

Ferreira no le cierra las puertas a Barrancabermeja

Aunque todo estaría prácticamente listo para mudarse de plaza, el presidente de Alianza Petrolera comentó que existe una opción de seguir jugando como local en el puerto, pero todo depende la ayuda financiera que reciban por parte de las autoridades locales.

“Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el director del Instituto de Deportes de Barrancabermeja y el alcalde me hizo una llamada de que aguantara a una nueva propuesta. Vamos a ver. La decisión hay que tomarla a más tardar este martes”, contó Ferreira.

Por último, el dirigente deportivo, que logró por primera vez la clasificación del club a un evento internacional, como la primera fase de la Copa Sudamericana 2024, en la que enfrentará al América de Cali, afirmó que de darse el traslado a Valledupar, los pocos hinchas (17) que compraron el abono para ver al equipo se les hará devolución del dinero.