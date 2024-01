Hombre murió electrocutado al intentar robar un inmueble en Malambo, Atlántico

La víctima fue identificada como Ángel Medina Flores de 29 años, oriundo de Falcón (Venezuela) - crédito Shutterstock

En el municipio de Malambo, dentro del área Metropolitana de Barranquilla, se registró un insólito hecho que dejó a más de uno asombrado por cuenta de la inseguridad y el riesgo al que se ven expuestos sus habitantes.

En la tarde del miércoles 10 de enero de 2024, un hombre murió por una descarga eléctrica cuando se disponía a entrar a una bodega.

Lo particular del caso, es que el hombre, según testigos del hecho, era un presunto ladrón que quería entrar de manera ilegal al inmueble ubicado en el barrio El Concord.

Vecinos del sector indicaron que el hombre quería hurtar en el lugar y para ello, intentó subir por uno de los muros para pasar los cables de alta tensión, pero al tener contacto con estos, murió electrocutado.

De acuerdo con el medio local El Heraldo, el presunto ladrón murió instantáneamente y quedó suspendido en el aire luego de su deceso.

Tanto la Policía Metropolitana de Barranquilla, como personal técnico de la empresa Air-e, llegaron al lugar de los hechos para quitar los cables de alta tensión y permitir que el Cuerpo de Bomberos de Malambo bajara el cadáver.

La víctima fue identificada como Ángel Medina Flores de 29 años, oriundo de Falcón (Venezuela).

Ante los comentarios despectivos de algunos internautas que reaccionaron frente al acontecimiento y criticaron al hombre por ser un presunto ladrón, una mujer que se identificó como hermana de la víctima, escribió en redes sociales: “Si no saben el dolor de la familia, no anden reaccionando me divierte, este dolor no se lo deseo a nadie”.

La mujer llamada Wendy Colina, agregó: “Nosotros no sabemos qué fue lo qué pasó, solo me llamaron y me avisaron que lo habían encontrado muerto en esa bodega de Malambo (...) No me han dicho todavía que estaba haciendo en esa bodega, él se dedicaba a oficios varios, vendía frutas y trabajaba en lo que le saliera”.

¿Qué pasa si recibe una descarga eléctrica en el cuerpo?

Una descarga eléctrica puede causar múltiples lesiones en la piel y los órganos internos del cuerpo - crédito Neil Hall/EFE

De acuerdo con el medio especializado en salud MedlinePlus, si recibe una descarga eléctrica en el cuerpo puede correr el riesgo de presentar daño en la piel o a los órganos internos.

El contacto directo con una corriente eléctrica puede ser mortal. Aunque algunas quemaduras eléctricas parecen menores, es posible que aún haya daño interno grave, sobre todo en el corazón, los músculos o el cerebro.

Según el medio ya citado, una descarga eléctrica puede causar lesiones en cuatro formas:

Un paro cardíaco debido al efecto eléctrico sobre el corazón

Destrucción de músculos, nervios y tejidos por una corriente que atraviesa el cuerpo.

Quemaduras térmicas por el contacto con la fuente eléctrica.

Caerse o lesionarse después del contacto con la electricidad.

Esto debe hacer si recibió un choque eléctrico