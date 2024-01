Hombre que busca a familiares que quedaron sepultados en derrumbe en Chocó cuenta cómo vivió la tragedia: “De aquí no me muevo”

Varias personas que se refugiaban de la lluvia en una vivienda del kilómetro 17 de la vía Medellín-Quibdó quedaron sepultadas bajo la tierra - crédito Oficina de Prensa del Ejército Colombiano/AP

El deslizamiento de tierra que se registró en Chocó el 12 de enero de 2024 ya ha dejado saldo alto de víctimas mortales: las autoridades han contabilizado 37 personas muertas. La tragedia se presentó en la vía que comunica a Medellín con Quibdó, a la altura del kilómetro 17, en el sector Toldas, del municipio del Carmen del Atrato.

Parte de la montaña que se derrumbó terminó sepultando a varias personas que estaban en sus carros, esperando a poder circular por el corredor vial, conocido como La trocha de la muerte. En la zona también terminó bajo los escombros una casa en la que decenas de personas se refugiaban de la lluvia.

Un familiar de cinco de las víctimas, identificado como Hamlet Andrade, relató a Noticias Caracol la angustia que vive en espera de más información sobre sus seres queridos. “Mi sobrina ya está identificada, mis dos hermanas también, me falta mi sobrino y mi hermano de crianza que era el conductor del vehículo en el que ellas se transportaban hacia Medellín”, detalló.

Aseguró que no se irá del lugar hasta que encuentre quienes le hacen falta. En la zona hacen presencia organismos de socorro, autoridades y la misma comunidad, que ha ayudado a rescatar a las personas sobrevivientes y los cuerpos de las demás víctimas.

“De aquí no me muevo. No doy pasos atrás, voy es pa’ adelante (sic), yo necesito a toda mi familia completa”, expresó Andrade al medio citado.

Por su parte, Martha Bedoya, madre de una joven de 26 años, informó que está a la espera de novedades sobre su hija, que bajó a almorzar a la casa del kilómetro 17, donde estaban refugiadas muchas personas, que fueron sepultadas por la tierra. Contó que su hija alcanzó a llamar a su hermana menor para avisarle que estaba en la vivienda y, además, un testigo aseguró que la vio en el lugar antes de la tragedia.

Decenas de víctimas mortales

De acuerdo con el teniente Carlos Andrés Gómez, subcomandante de Bomberos Voluntarios de Antioquia, consultado por el medio citado, en la zona se ha dispuesto de maquinaria amarilla para las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, los organismos de socorro están trabajando con perros entrenados para hallar a los desaparecidos y los nombres de 17 víctimas fueron informados por el Puesto de Mando Unificado de Chocó, luego de identificar los cuerpos.

Catalina María Giraldo Aristizábal. Yirlesa Palacios Andrade. Karen Yulisa Garcés Mena. María Fernanda Moreno. Hessy Daniela Bejarano Andrade. Jeylen Daniel Mosquera. Liseth Verónica Córdoba Palacios. Dianney Mayumi Castañeda. John Jairo Murillo Castañeda. Diana Patricia Murillo Orobio. Claudia Patricia Mosquera Palacios. Rocío De Jesús Mazo. Pedro Leonel Palacios Cossio. Rubén José Pérez Saya. Javier Yurgaky Ibarguen. Adriana Marcela Torres Gómez. Javier Andrés Mena Becerra.

Se salvaron de milagro

La tragedia en Chocó ya deja un saldo de 37 personas muertas, decenas de heridos y varios que todavía permanecen desaparecidos - crédito Colombian Army/Reuters

Hubo algunas personas que lograron evadir la tragedia y, “de milagro”, salieron de la zona antes de que empezara el deslizamiento de tierra. Efraín y Marcos Perea, consultados por Noticias Caracol, indicaron que, incluso, llegaron a estar en la vivienda que colapsó con el derrumbe.

“Nos resguardamos en la casa, eso fue lo que hicimos. Ya cuando bajó un poquito el clima, vimos que empezó a caer material de la montaña, pues algunos tomamos la decisión de devolvernos”, detalló Marcos Perea a Noticias Caracol.

Aseguró que dos horas después, se dieron cuenta de que el material que cayó de la montaña se había convertido en un peligroso derrumbe que mató a más de 30 personas y dejó a decenas más heridas.

“A muchos los conocíamos, a muchos los vimos ahí previo al accidente. Nosotros estamos con mucha tristeza y lamentando lo sucedido”, precisó Efraín Perea al informativo.