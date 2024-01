El radical cambio de parecer de Franco Armani con Atlético Nacional: ya no se retiraría en el verdolaga

Franco Armani ya no se retiraría en Atlético Nacional - crédito Baires

Atlético Nacional continúa en su “crisis” de arqueros. Luego de la salida de Kevin Mier y la caída del traspaso del venezolano Wuilker Faríñez, el conjunto verdolaga sigue intentando pescar un buen portero para toda la campaña 2024, pero hasta el momento la caña todavía no ha sido picada, incluso hablando de un viejo amigo como lo es el argentino Franco Armani las cosas parecen no tener buen rumbo.

Armani es uno de los arqueros más importantes en la historia reciente de la institución paisa y luego de firmar por River Plate, siempre mencionó querer ponerle punto final a su carrera en el equipo antioqueño; no obstante, esos planes habrían cambiado drásticamente.

El portero de 37 años de edad, en conversación con TyC Sports afirmó que ese plan de retirarse en el verde de la montaña cambió por su deseo de mantenerse en River, por lo que no ve realmente una posibilidad cercana de regresar a tener sus últimos días de carrera en el Fútbol Profesional Colombiano:

“En un momento manifesté, llegando acá, que la idea era retirarme en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto hoy en día poder estar acá, disfrutar de River, del gran grupo que tenemos, al hincha, el estadio nuevo que tenemos... Siempre fue quedarme acá. Mi cabeza nunca estuvo en otro lado que no sea estar en River”

Armani desinfló las esperanzas de la afición verdolaga

Franco Armani estaría buscando extender su vinculación contractual con River Plate - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Estos comentarios no sentaron de la mejor manera en la esfera de Nacional que esperaba esperanzada alguna conversación entre el cancerbero y las directivas para su reintegro. Según la posición de Armani, este estaría buscando una renovación de contrato con el conjunto de la banda cruzada.

Fue en octubre de 2023 que las conexiones con Armani y el club colombiano volvieron a establecerse con fuerza luego de que este fuese duramente cuestionado por la hinchada argentina tras sus recientes actuaciones.

No obstante, luego de evaluar su situación en el equipo, afirmó que nunca ha pensado salir de River Plate, además de que siempre y cuando exista la posibilidad de quedarse allí, lo hará sin siquiera dudarlo:

“La realidad es que el año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad o no en River. Que me quería un equipo, que me quería otro... Y todavía me quedaba un año de contrato en la institución. No tenía pensado salir de River, es la realidad, mi cabeza siempre estuvo acá”.

Nacional podría ir por Armani en junio

Franco Armani termina contrato con River Plate en diciembre de 2024 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El año restante de contrato que le queda a Franco hace que su fichaje por el conjunto verdolaga se vea un poco complicado, puesto que las directivas de la institución antioqueña no están buscando invertir de gran manera en el mercado de fichajes por lo que tendrían que esperar a que el cancerbero quede en condición de agente libre o negociar con River la liberación de su contrato.

Esta primera opción llegaría de manera pronta para los antioqueños, puesto que, desde junio, siempre y cuando Armani no renueve su contrato, este podrá comenzar a negociar con otros equipos a condición de agente libre.

Aun así, uno de los puntos que también son de gran importancia para evaluar su firma es la edad del guardapalos, puesto que para aquel tiempo en el que pueda llegar a firmar por Nacional, estaría bastante cerca de cumplir 38 y no se es certero si los intereses deportivos del plantel se ajusten al perfil que pueda estar “pintando” Armani.