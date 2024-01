Yailin y Tekashi volvieron: en redes aparecieron evidencias de su relación

Una de las parejas más polémicas de la industria del reguetón volvió a publicar imágenes juntos - crédito redes sociales

Los artistas Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine desde finales del año 2023 han estado envueltos en un torbellino mediático por acusaciones mutuas y discusiones fuertes a través de las redes sociales. Precisamente, se había conocido que la pareja de reguetoneros le había puesto fin a su relación después de una gran disputa a través de las historias de Instagram, pero, según imágenes recientes, habrían retomado su noviazgo.

Te puede interesar: Yina Calderón se confesó: sí estará en un reality, enseñó su nuevo tatuaje y reveló porqué dejó de tocar guaracha

“Yo ya tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos (...) Pero si estoy tan loca ¿por qué seguías conmigo? Porque decias que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show de Las Vegas que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda papito, que aquí ‘tamo loco’ too’... Y dame banda mujercita”, fueron las palabras de la artista dominicana para darle un final a su polémica relación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La pareja de reguetoneros publicó un video juntos, el cual generó sorpresa entre sus fanáticos - crédito 6ix9ine/ Instagram

Sin embargo, el rapero estadounidense publicó unos videos en su cuenta oficial de Instagram en el que, aparentemente, están juntos tras un periodo conflictivo. Ante el asombro de sus seguidores, los cantantes se mostraron juntos nuevamente, compartiendo gestos de cariño y un apasionado beso, lo que ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre sus millones de fans sobre la veracidad de su anterior disputa.

Te puede interesar: Confirmada Ariadna Gutiérrez: la exreina estará en La casa de los famosos junto a Gregorio Pernía

Previo a la publicación de dicho video, ambos artistas intercambiaron acusaciones públicas, con 6ix9ine sugiriendo que La Chivirika requería asistencia médica. Yailin llegó a sugerir que Tekashi manipulaba su decisión de continuar en la relación, alegando que él se autolesionaría si ella lo dejaba.

La pareja de artistas se sacó "los trapitos al sol" desde sus cuentas personales con una serie de señalamientos mutuos - crédito @6ix9ine y @yailinlamasviralreal/Instagram

Por su parte, Tekashi expresó que Yailin necesitaba ayuda psicológica y que él intentó brindársela sin éxito. Este conflicto se extiende a una serie de audios y grabaciones difundidos que exponían maltratos y posibles infidelidades, causando un gran revuelo tanto en todas las plataformas digitales: “No puedes seguir mintiendo para verte bien. Esto fue unos días atrás (..) Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa la gente que va a crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña pero mucha insegurides. Nunca pude entender... La Yai necesita mucha ayuda ficólica. Terapia”, dijo en su momento el reconocido rapero.

Te puede interesar: Melina Ramírez prepara a su hijo Salvador para su debut internacional: El pequeño correrá su primera carrera en Miami

Las imágenes que circularon en la historia de Instagram de Tekashi 6ix9ine, mostraban inicialmente a Yailin con un vestido de baño color verde en una piscina cantando y bailando sensualmente el nuevo tema del estadounidense llamado Balckballed. Luego compartió un corto clip seguido por escenas de los dos juntos en actitudes cariñosas culminando un apasionado beso.

La polémica pareja compartió un clip en el se dan un apasionado beso - crédito 6ix9ine/ Instagram

El material compartido se ha viralizado rápidamente, despertando la atención en diversas redes sociales, las opiniones del público están divididas. Algunos seguidores especulan que la supuesta ruptura y la consiguiente reconciliación podrían haber sido una estrategia de marketing para captar la atención del público con el lanzamiento de nuevas canciones de ambos artistas.

La reconciliación de la pareja de artistas había sido pronosticada por el locutor dominicano Alofoke, que dio a conocer los maltratos que recibió Yailin a través de su pódcast en vivo Alfoke Radio Show,: “Lo que puede suceder en los próximos días es que Yailin y Tekashi se reconcilien (...) hay una gran posibilidad, no se sorprendan, es una gran posibilidad, ya que ella está en una situación bien vulnerable, en una situación en la que ella no tiene control, está sola”, expresó en su momento.