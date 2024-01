Hollman Morris “respondió” a denuncias en su contra por acoso laboral

Morris no solo desestimó las denuncias en su contra, sino que anunció cuáles son sus planes para Señal Colombia, cuya directora precisamente es una de las que lo señaló por malos tratos y acoso laboral - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El subgerente de televisión de RTVC, Hollman Morris, finalmente se pronunció sobre las denuncias de acoso laboral y malos tratos que ventilaron las directoras de Señal Colombia y el Canal Institucional, y que la gerente del sistema de medios públicos, Nórida Rodríguez, trasladó a la Procuraduría General de la Nación.

En X, el periodista desestimó los señalamientos que hicieron Silvana Orlandelli y Lina Moreno Zapata, diciendo que son ataques a su “buen nombre” y que hacen parte de las múltiples “campañas de desprestigio” que, según él, ha soportado en los últimos 30 años.

También dijo que estos “ataques” no son nuevos y que “hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación” en su contra y que nunca ha estado ante un juez de la República.

“Ante los ataques recientes a mi buen nombre en las últimas horas, solo quiero decir, ni serán los primeros ni serán los últimos. Durante más de 30 años en este país, he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecusión criminal, titulares que me achacan delitos, y hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación, nunca he estado frente a un juez de la República”

Con esta publicación, en la que mezcla peras con manzanas, Morris desestimó las denuncias en su contra, pues advirtió que son por su defensa de los derechos humanos y su posición ante lo que está pasando en Palestina, y dijo que seguirá trabajando por los medios públicos en Colombia - crédito @HOLLMANMORRIS/X

Además, dijo que esos “ataques” son el resultado, según él, de sus convicciones políticas y las denuncias que ha hecho sobre distintas violaciones de derechos humanos, desde que dirigía Contravía:

“Tengo la claridad de que estos ataques, no de ahora sino de siempre, tienen que ver con mis convicciones políticas de toda una vida, en la denuncia a la barbarie y violacion de DDHH, tiempos hermosos en Contravía, en la defensa de las víctimas, también en la defensa de mi Bogotá querida y las denuncias al proyecto del metro elevado corrupto y siempre por la convicción de convertir a la TV y Radio pública en medios promotores de la paz y la defensa de los DDHH en Colombia”

Después, para desviar el foco de las denuncias en su contra, que han sido reiteradas por numerosas víctimas de sus malos tratos en distintos medios de comunicación, Morris evocó la muerte de su padre y a las consecuencias que tienen para su entorno familiar. Además, aunque poco tiene que ver con los señalamientos de acoso laboral en su contra, habló de su postura en defensa del pueblo palestino y cuáles son sus planes para Señal Colombia.

“Tengan la seguridad de que por más ataques bajos y ruines que llevaron a mi papá a la tumba, que hoy destrozan a una familia, ponen en riesgo la vida de mis hijos y la mía, no renunciaré a mis convicciones de toda una vida, seguiré luchando por un país progresista, seguiré mantenienedo mi posición editorial ante lo que ocurre en Palestina que es un genocidio, y continuaremos a través de Señal Colombia transmitiendo las audiencias de la JEP, para convertirla en la gran ministra de la educación para la paz y la justicia social de Colombia”

Morris también dijo que no ha sido notificado de las denuncias: “No saldré a los medios de comunicación”

No contento con desestimar las denuncias en su contra, Morris dijo que todo es parte de una artimaña para desprestigiar al Gobierno nacional - crédito Colprensa

El 12 de enero, también en X, Morris se pronunció sobre la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación a RTVC para que el Comité de Convivencia tome una “decisiones rápidas” ante las denuncias en contra del subgerente de televisión del sistema de medios públicos.

El periodista comenzó diciendo que no ha sido notificado de las denuncias que hicieron las directoras de Señal Colombia y el Canal Institucional, y que se enteró de estas a través de los medios de comunicación. También señaló que se le debe garantizar el derecho al debido proceso ante el Comité de Convivencia de RTVC, advirtiendo que este establece “un procedimiento INTERNO, CONFIDENCIAL y EFECTIVO”.

Además, reparó en que “no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia” y que no descarta “tomar acciones legales por la violacion al debido proceso”, y que, pese a lo que considera, es una andanada de ataques en contra de su buen nombre, no saldrá a los medios de comunicación a dar más explicaciones, pues no se va a prestar para que estos se conviertan en “tribunales mediáticos”.

Morris remató diciendo que tanto él como los demás miembros del Gobierno nacional deben “estar atentos porque esta práctica será más recurrente y más ruin de lo que esperabamos”.