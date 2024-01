Hollman Morris “justificó” su silencio ante denuncias de acoso y no descartó tomar acciones legales

No contento con desestimar las denuncias en su contra, Morris dijo que todo es parte de una artimaña para desprestigiar al Gobierno nacional - crédito Colprensa

Ante el aluvión de denuncias en contra de Hollman Morris por presunto acoso y maltrato laboral desde que llegó a ocupar la subgerencia de televisión de RTVC, el periodista advirtió que no saldrá a los medios de comunicación a dar explicaciones sobre los señalamientos en su contra, pues dijo que no los quiere convertir en “tribunales mediáticos”. También dijo que no ha sido notificado de las denuncias, exigió que se le garantice el derecho al debido proceso y que no descarta tomar acciones legales.

Te puede interesar: Convocan a plantón frente a RTVC contra subgerente Hollman Morris por acoso laboral

En un hilo en X, el subgerente de televisión de RTVC hizo eco de una petición que la Procuraduría General de la Nación le hizo al sistema de medios públicos para que su Comité de Convivencia tome decisiones urgentes ante las denuncias que presentaron las directoras de Señal Colombia y el Canal Institucional a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, y que fueron trasladadas al Ministerio Público.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Continúan las denuncias contra Hollman Morris: su exsecretaria lo señaló por acoso laboral

Morris advirtió que no ha sido notificado de las denuncias en su contra y que se enteró de estas a través de los medios de comunicación: “hasta el momento yo no tengo copia de las mismas y desconozco de qué se me acusa, por lo tanto no sé de qué defenderme”.

Además, señaló que está siendo “juzgado ante la ‘justicia y tribunales mediáticos’ antes de que se me garantice el derecho al debido proceso” y reparó en que el que estas denuncias se hayan hecho públicas es “para evidentemente NO garantizar la reserva que EXIGE la ley y llevarme al escarnio público”, por lo que insistió en que siente que no hay garantías, por lo que no descarta tomar medidas legales para que se le garantice el derecho al debido proceso:

“Considero que no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia. Este escenario me lleva a no descartar tomar acciones legales por la violacion al debido proceso”

También dijo que está dispuesto a atender todos los requerimientos del Comité de Convivencia de RTVC, según lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006, norma que define los procedimientos y medidas para evitar el acoso laboral y cómo tramitar este tipo de denuncias.

Advirtiendo que no saldrá a los medios a dar explicaciones, Morris pidió que se le garantice el derecho al debido proceso - crédito @HOLLMANMORRIS/X

“No saldré a los medios de comunicación”

Morris cerró su hilo con tres “reflexiones” sobre lo que, a su juicio, implican estas nuevas denuncias en su contra. En la primera, advirtió que no dará explicaciones ante los medios de comunicación para evitar que se conviertan en “tribunales mediáticos”, pues prestarse para esto es óbice “para que prevalezca el espectáculo y no la justicia”.

Te puede interesar: Los correos que revelan el acoso laboral de Hollman Morris en Señal Colombia: “Me parece una falta de respeto inaceptable”

Su segunda reflexión la encaminó al Gobierno nacional haciéndole una advertencia a “todos los progresistas”, a los que les pidió: “Debemos estar atentos porque esta práctica será más recurrente y más ruin de lo que esperabamos”, dejando entrever que las denuncias en su contra son parte de una estrategia para enlodar al Gobierno, lo que le llevó a su tercera reflexión:

“El ser agentes del cambio, no de ahora sino de toda una vida, nos lleva a tener que soportar todo tipo de infamias a las que no contestaremos de la misma manera. NO SEREMOS COMO ELLOS”

Advirtiendo que no saldrá a los medios a dar explicaciones, Morris pidió que se le garantice el derecho al debido proceso - crédito @HOLLMANMORRIS/X

Morris también “respondió” a denuncias en su contra por acoso laboral

En X, el periodista desestimó los señalamientos que hicieron Silvana Orlandelli y Lina Moreno Zapata, diciendo que son ataques a su “buen nombre” y que hacen parte de múltiples “campañas de desprestigio” que, según él, ha soportado en los últimos 30 años.

También dijo que estos “ataques” no son nuevos y que “hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación” en su contra y que nunca ha estado ante un juez de la República.

“Ante los ataques recientes a mi buen nombre en las últimas horas, solo quiero decir, ni serán los primeros ni serán los últimos. Durante más de 30 años en este país, he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecusión criminal, titulares que me achacan delitos, y hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación, nunca he estado frente a un juez de la República”