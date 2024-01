“Esa basura debe ir a la cárcel”: columnista que denunció a Hollman Morris por acoso sexual

María Antonia García de la Torre aseguró que en 2011 Hollman Morris la besó de manera forzada - crédito @Caidadelatorre/X y José Herchel Ruiz/Colprensa

En medio de las denuncias por maltrato laboral que recaen sobre el subgerente de televisión del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, resonó uno de los señalamientos por los que fue cuestionado en 2019, relacionado con presunta violencia sexual. La víctima que decidió hablar sobre lo sucedido es la columnista de El Tiempo y docente María Antonia García de la Torre, cuya denuncia penal en contra de Morris ha sido archivada dos veces.

Las nuevas acusaciones en contra de su presunto agresor fueron dadas a conocer por la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli y la directora del Canal Institucional, Lina Moreno Zapata. Las periodistas afirmaron que el ambiente laboral se ha tornado hostil desde la llegada de Morris al cargo.

Estas declaraciones motivaron a la escritora a pronunciarse en X (antes Twitter), asegurando que el subgerente debería estar en prisión. Asimismo, envió un contundente mensaje al mandatario Gustavo Petro por respaldar al funcionario.

“Esa basura debe ir a la cárcel. Fui víctima directa de su violencia sexual. Presidente, deje de defender y premiar a ese asqueroso individuo”, escribió la denunciante en la red social.

María Antonia García De la Torre aseguró que Hollman Morris debería estar en prisión, debido a presuntos actos sexuales que cometió contra su voluntad años atrás - crédito @Caidadelatorre/X

El testimonio de la víctima

La denuncia de la columnista sigue quieta luego de más de cuatro años haber sido instaurada, pero apelará la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar el caso, según reportó la revista feminista Volcánicas.

El escándalo estalló en 2019 cuando decidió revelar que en 2011 fue víctima de Morris, cuando se encontró con él y otras personas en un barrio de Madrid (España) para conversar sobre el documental Impunity, sobre el que estaba interesada en escribir. En ese entonces, la docente trabajaba como periodista en el diario El Mundo.

En febrero escribió una columna en El Tiempo referente a su caso, asegurando que da “fe” de que Morris sí ha acosado sexualmente a mujeres y detalló cómo se convirtió en una víctima.

“Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”, escribió de la Torre en su columna.

Entonces, que intentó retirarse del lugar inmediatamente, pero, antes de irse, el subgerente de televisión la habría agarrado a la fuerza nuevamente, para besarla en contra de su voluntad. “Salí de allí y caminé hasta mi casa, a unas veinte cuadras de allí, en el barrio La Latina”, precisó.

La defensa de Hollman Morris

Hollman Morris ha asegurado que nunca besó de manera forzada a la columnista María Antonia de la Torre - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Frente a esto, el funcionario aseguró en una entrevista con Vicky Dávila para W Radio, que nunca obligó a la periodista a besarlo, sino que todo fue consentido y el momento surgió en medio de un momento de “tragos”. No obstante, dijo que, quizás, incurrió en actos machistas. “De pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender”, explicó.

Luego, en el programa La Tele Letal de Red +, reforzó su defensa de que no existió “acoso” de su parte. “Hermano, ahí hay una parte de la historia que [ella] no cuenta. Estábamos borrachos, dos de la mañana, en un bar de Lavapiés de Madrid [España]. Ella me besó y yo la besé, punto. Ahora, si a eso le quieren poner otras cosas…; detrás de todo esto hay una estrategia”, aseguró en la entrevista con Martín de Francisco y Santiago Moure.