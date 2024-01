Así se enteró Adriana Lucía que iba a tener gemelas: “No lo podía entender; yo, tan pequeña y menuda”

La cantautora cordobesa celebró el cumpleaños número 2 de sus gemelas y aprovechó para contra la historia de cómo se enteró que estaba embarazada de gemelas - crédito Adriana Lucía/ Instagram

La cantautora cordobesa Adriana Lucía celebró el segundo cumpleaños de sus gemelas Carlota y Simona, compartiendo en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de la fiesta temática de granja. La publicación fue acompañada de un emotivo mensaje sobre el sorpresivo anuncio de su embarazo de gemelas en 2021 y cómo sus hijas han cambiado su vida familiar.

La historia de la llegada de las gemelas a la vida de la artista que interpreta porros, la música de su tierra natal, fue relatada en la red social, incluyendo una anécdota sobre su primera ecografía, en la que inicialmente se detectaron trillizos: “Una revolución en mi mente y mi corazón. No podía entender, yo, tan pequeña y menuda ¡cómo podían caberme tres bebés! ¿Era posible esto sin un tratamiento?”, escribió la cordobesa en sus redes sociales.

La hijas de la cantante cordobesa cumplieron dos años de nacidas - crédito Adriana Lucía/ Instagram

“Son varios bebés, dijo el ginecólogo mientras me hacía la primera ecografía después de enterarme que estaba embarazada: ¿Varios? ¿Qué quiere decir varios? “Sí, son varios bebés ¿es in vitro?” No, no sé de qué me habla, nunca me he hecho un tratamiento ¿me está mamando gallo ? “No, se lo juro por mi mamá que no y son tres”, fue la conversación que tuvo la colombiana con el especialista.

La intérprete de Llegaste tú compartió que sus sentimientos en ese instante fue una revolución en su mente y su corazón, pero luego le dieron la noticia que tendría finalmente dos bebés idénticos: “En la siguiente ecografía ya eran dos y, además, estos serías gemelos idénticos, un óvulo que se dividió, un “error genético” que daría como resultado unas personitas genéticamente iguales. Hoy las veo y recuerdo toda las montañas por las que hemos pasado. Ellas han venido a remover nuestra vida desde el principio, a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Una luz, bueno, unas lucecitas que brillan y nos muestran el camino”, agregó la cantante.

Adriana Lucía tuvo gemelas en el año 2021 llamadas Simona y Carlota - crédito @adrianalucia/ Instagram

La hermana de la también cantante Martina ‘La peligrosa’ afirmó que la dicha de ver crecer a las niñas tan rápidamente ha sido nostálgico. Además, su hijo mayor, Salomón, se considera partícipe de la llegada de las pequeñas al haber pedido hermanos durante años.

Adriana Lucía, quien ha obtenido nominaciones a los Latin Grammy Awards y es conocida por éxitos musicales como Quiero que te quedes, recordó cómo su primogénito expresó que las gemelas eran un regalo resultado de sus oraciones: “Salomón siempre dice que ellas son un regalo gracias a él porque durante muchas navidades y cumpleaños le pedía a Dios un hermanito o hermanita y Dios había escuchado su oración. Hoy han pasado dos años y aquí seguimos agradecidos por el privilegio de tener en nuestras vidas a Carlota y a Simona, las niñas lindas de la mamá”, afirmó la cordobesa.

La cantante describió emocionadamente cómo la familia Buitrago López reaccionó al conocer el embarazo, indicando que la vida les presentó una agradable sorpresa al concebir gemelas: “Un verdadero reto como familia, el acomodarnos y entender que crecimos rápidamente y todos debías acomodar las cargas”, finalizó Adriana Lucía.

Adriana Lucía celebró el cumpleaños número 2 de sus hijas Simona y Carlota - crédito Adriana Lucía/ Instagram

Los seguidores de la intérprete de Porro bonito participaron de la celebración de cumpleaños de las gemelas enviando un mensaje de saludo para la familia de la artista cordobesa: “Te felicito por esas dos hermosas princesas que tienes en casa”; “Sin duda una bendición, lucecitas de colores que alumbraron corazones felices de dos muñecas”; “Muy hermosas”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

La artista, casada con el odontólogo y aficionado a los deportes Felipe Buitrago desde 2011, se convirtió en madre de gemelas el 11 de enero de 2022, sumando alegría a su familia ya integrada por su primer hijo, Salomón. La pareja, es considerada como una de las más estables de la farándula colombiana.