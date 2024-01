“Demonio depravado”: así se refirió diputado a Iván David Borrero, el exsecretario de Hacienda involucrado en escándalo sexual

El diputado Ever Rico Royero llamó como supuesto depravado sexual y demonio a Iván David Borrero - crédito Archivo

El diputado de Bolívar Ever Rico tildó al ex secretario de Hacienda de ese departamento, Iván David Borrero, como “demonio degenerado”.

Te puede interesar: Gobernador de Bolívar pidió la renuncia de su secretario de Hacienda tras escándalo sexual en Country Club de Barranquilla

Las fuertes declaraciones del diputado se dieron luego de que Borrero fuera descubierto en una escena sexual con dos acompañantes en uno de los baños del club social Country Club de Barranquilla.

Una vez se conoció el escándalo, el gobernador de Bolívar Yamil Arana pidió la renuncia del Secretario de Hacienda, nombrado nueve días antes.

Te puede interesar: Escándalo por actos sexuales en instalaciones del Country Club de Barranquilla: “Van en contra de los valores institucionales”

“No me quiero imaginar, solamente este secretario demoró nueve días, no me quiero imaginar si hubiese demorado los cuatro años; tampoco quiero imaginarme todas las actividades que ese tipo, este supuesto degenerado tiene en su mente, gracias a Dios salimos de ese demonio”, expresó el diputado.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “Nuevamente agenda privada”: María Fernanda Cabal cuestionó la ausencia del presidente en reunión con el alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se puso al tanto de la situación ocurrida el domingo 7 de enero, en la que estuvo involucrado uno de sus recién posesionados funcionarios y su esposa, por lo que le pidió apartarse del cargo a Iván David Borrero.

Decisión que el diputado Rico celebró: “El espaldarazo va en relación al proceder del señor gobernador, estamos en medio de un escándalo nacional y sacó a este supuesto depravado sexual que fungía como secretario de Hacienda del departamento de Bolívar”, expresó.

El diputado Ever Rico Royero arremetió contra Iván David Borrero - crédito Archivo

Ever Royero agregó la tensión que hay por estos días: “Nosotros aquí en este gobierno ya somos noticia nacional y vaya qué noticia nacional somos, por habernos equivocado en el nombramiento de esta persona. Hoy en día se escogen solamente por los conocimientos, por los pergaminos, por lo que tenga en la hoja de vida y se ha perdido lo más importante que es el carácter de la persona”.

Además, el diputado expresó la preocupación por este escándalo sexual pues aseguró que es funcionario de uno de los departamentos más turístico de Colombia y “vienen a enlodar la imagen de Yamil Arana, que todavía no tiene el tiempo de vida para estar en un escándalo; viene a enlodarle la imagen a este muchacho que es nuestro querido gobernador ”, mencionó Ever Rico Royero.

Las opiniones de Rico contrastan a las del diputado José García Turbay, que aseguró: “este es un tema personal de Iván David Borrero, no tiene que afectar la administración en ningún momento, pero bueno, se dio en cabeza de un funcionario que comenzaba apenas a hacer sus primeros pininos”, indicó. “Afortunadamente el gobernador tomo la decisión más correcta y ya fue separado de las funciones”, concluyó García.

Escándalo por actos sexuales en el Country Club: “Van en contra de los valores institucionales”

Las autoridades iniciaron investigaciones en un Country Club de renombre, tras la difusión de un incidente que compromete la privacidad y el comportamiento de un funcionario público y otros individuos. El escándalo ha surgido rápidamente, colocando las prácticas de estos individuos bajo severo juicio.

Tres personas fueron descubiertas en medio de un acto sexual en las instalaciones del club - crédito Federación Colombiana de Golf

El mencionado Country Club ha garantizado la implementación de medidas adecuadas para afrontar la situación, comprometiéndose a proteger la confidencialidad y el derecho al buen nombre de los afectados. Este suceso subraya la necesidad de un comportamiento ejemplar en espacios públicos, así como la expectativa social en cuanto a la ética y conducta de quienes ocupan cargos al servicio de la ciudadanía.

Según el comunicado del club: “Se identificó que un grupo de personas estaban desarrollando comportamientos inapropiados, cuya prohibición es ampliamente conocida por nuestra comunidad, debido a que va en contra de los valores institucionales y son conductas señaladas como sancionables en los estatutos y en el reglamento general del club”.

En vista de lo acontecido, la administración del Club aseguró que se abrió una investigación. “Garantizamos que estas conductas son rechazadas de manera categórica por parte de la institución. Nuestro compromiso es promover la sana convivencia, la protección de los valores y el respeto. Seguiremos trabajando a nivel institucional para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar en el futuro”.