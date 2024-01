La presentadora de Caracol Claudia Lozano padece grave enfermedad: esta es la razón por la que se ausentó de los estudios

Claudia Lozano tuvo que ausentarse de Noticias Caracol por su salud - crédito Caracol Televisión

Una de las caras más conocidas del Canal Caracol es la de Claudia Lozano, que al lado de dos presentadores estrellas, Javier Hernández Bonnet, en deportes, y Jorge Alfredo Vargas, en noticias, le dan reconocimiento a cada sección.

Sin embargo, el talento de la presentadora de entretenimiento estuvo ausente de las cámaras en los últimos días, al punto que los televidentes sintieron su falta y lo manifestaron en redes sociales. Ante la incertidumbre, la conductora salió a explicar lo que sucedía en su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, el motivo detrás de su salida temporal está relacionado a su salud física. En una entrevista reciente con The Suso’s Show, explicó que desde hace algún tiempo padece de endometriosis.

Esta enfermedad, conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, “es una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo. Puede aparecer a partir de la primera menstruación y hasta la menopausia”.

Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, ha estado en el canal desde el 2007 - crédito Colprensa

En el caso de Claudia Lozano, la gravedad de la situación le llegó a afectar otros órganos. “Sí, estuve una temporada ausente de Noticias, bastante larga, tengo endometriosis, entonces esto me generó una buena temporada en la clínica y se complicó un poco con los riñones, estuve a un pelo de perder un riñón”, contó en el programa de entrevistas.

Acerca de la endometriosis, el portal especializado Medlineplus agrega que “ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo. Esto puede causar dolor, sangrado vaginal abundante, sangrado vaginal entre periodos y problemas para quedar embarazada”.

Además, el sitio web precisa que esta se da “en cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva. A veces, puede ser hereditaria (se pasa de madres a hijas). Probablemente comienza cuando una mujer empieza a tener periodos. Sin embargo, generalmente no se diagnostica sino hasta los 25 a 35 años de edad”.

Ana Karina Soto habla sobre la posibilidad de casarse

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto, es por su parte de los rostros más conocidos de RCN. Más allá de lo que ha hecho en la televisión, ha intentado mantener su vida privada en reserva, a pesar de algunos escándalos de los que fue víctima en el pasado.

Su lado amoroso, por ejemplo, ha sido un caso de estabilidad. La norsantandereana y su compañero sentimental, el actor Alejandro Aguilar, llevan más de 10 años juntos. No obstante, no se han querido casar, aunque ya tienen un hijo, fruto de su relación.

Recientemente la ocañera aseguró que aunque no ha sido llevada al altar, sí tiene la intención de que eso suceda algún día.“¿Ustedes qué creen?, sí, claro que por supuesto que sí, quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas, algún día, ojalá, algún día llegue ese día”, expresó.

Alejandro Aguilar y Ana Karina Soto llevan más de 10 años juntos - crédito @karylamas/Instagram

De inmediato, los comentarios de los internautas aparecieron. “Aichhhh si llevan años así y van bien y juntos... Qué necesidad”; “Pensé que ya era casada”; “Sería espectacular verla con su traje de novia, me encanta esa pareja”; “El sueño de muchas mujeres”; “Mi esposo me propuso matrimonio a los seis meses de novios. El hombre que realmente se quiere casar y estar al lado de una mujer no espera tanto para hacerlo”; “Será que ese si decide? Él es como rarito, pero bueno así se enamoró de el” o “La verdad ojalá consiga un hombre que la ame de verdad y no ese vividor”, fueron algunas de las reacciones a la confesión de la celebridad.