Valerie Domínguez y su esposo presentaron a la nueva integrante de la familia: “Llegaste a iluminar nuestras vidas”

Valerie Domínguez enseñó orgullosa a su sobrina Mila - crédito @valeriedomi/Instagram

Valerie Domínguez sorprendió al posar junto a su esposo Juan David Echeverri y su nueva sobrina llamada Mila, a quien presumió en sus redes sociales. “Bienvenida pequeña estrella, llegaste a iluminar nuestras vidas”.

Con la imagen, los seguidores de la exreina se empezaron a preguntar si ella y su pareja se animarán a tener más hijos y le darían un hermanito a Thiago, pues aseguraron que la bebé en brazos les luce.

No sabemos si Valerie y su esposo están o no buscando completar la parejita, pues no han dado señales de querer tener más hijos. Lo cierto es que la actriz barranquillera presumió lo feliz que se encuentra con la llegada de la nueva integrante de la familia Domínguez, pues Mila la hija de su hermano ya nació. “Eres un precioso regalo. Te amamos”, aseguró la creadora de contenido.

Valerie Domínguez presumió a su sobrina Mila en redes - crédito @valeriedomi/Instagram

Desde que tuvo lugar la boda entre Valerie Domínguez y Juan David Echeverri en 2021, ambos se convirtieron en una pareja que no deja indiferente a nadie en las redes sociales, debido a que en sus contenidos destacan por igual la sensualidad de la pareja como su sentido del humor. A ellos se les suma la presencia de Thiago, el hijo de la pareja que también protagoniza muchas de las publicaciones de Valerie.

Esta vez, no fue la excepción, y ante la fotografía de la barranquillera en la que se observa cargando a una bebé en sus brazos, volvieron las preguntas sobre si la pareja se animará o no a tener más hijos, pues justamente en noviembre del 2023 durante su visita en familia al parque de Disney, ‘el Pollo’, manifestó que necesitan tomar medidas.

Juan David Echeverri disfrutaron de parques y museos en Miami junto a Thiago - crédito @valeriedomi/Instagram

El comentario del creador de contenido y empresario paisa salió a la luz en medio de una publicación que acumula cientos de likes. Durante su visita al complejo de Disney en La Florida, Estados Unidos, se ve cuando él y Valerie le preguntan a su hijo Thiago a quién quiere más, la sorpresiva respuesta de Thiago fue contundente, pues el menor eligió a su madre, lo que dejó triste ala papá y pidió tener otro hijo para que lo eligiera a él.

En la imagen se muestra al también modelo paisa con cara de confusión y de tristeza al mismo tiempo, por lo que decidió dejar un tierno mensaje a su esposa en el video: “Necesitamos una hermanita para Thiago que ame mucho a papá! Cierto???? 😢”. Aunque Valerie se limitó a acompañar el video con un sencillo “Mamá es mamá”, la exreina todavía no se pronuncia si ya es tiempo de una nueva integrante en la familia.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos pidieron que efectivamente le entregaran una hermanita a Thiago y otros afirmaron que, con la economía actual, es mejor solamente un hijo. Algunos de los más destacados son: “Nojoda, salió actor como la mamá”; “siiii, háganle a la hermanita”; “Dios quiera que puedan darle una hermanita”; “quédense con Thiago, es suficiente”, entre otros.

Valerie Domínguez de vacaciones en Miami junto a su hijo Thiago y esposo - crédito @valeriedomi/Instagram

En mayo de 2021, cuando el país atravesaba uno de los picos más altos de contagios por cuenta de la pandemia del covid-19, Valerie Domínguez y Juan David ‘El Pollo’ Echeverri dieron la bienvenida al pequeño Thiago. Desde ese momento, la pareja no paró de compartir cada avance en el crecimiento de su primogénito, enterneciendo las redes sociales.

Dos años y medio han pasado, en los que el pequeño además de robarse las miradas de los seguidores de sus padres, también ha dejado claro que sacó ciertas habilidades para tomar instrumentos como la batería. Sin embargo, la pareja no mostró interés alguno en ampliar el núcleo familiar, pero esto habría quedado en el pasado con la más reciente publicación del modelo paisa.