Qué pasará con el caso de Álvaro Uribe luego de la renuncia del fiscal Palencia

El caso del expresidente Álvaro Uribe por una presunta manipulación de testigos y fraude procesal entró en una nueva pausa, luego de la renuncia del fiscal Andrés Palencia el 9 de enero de 2024, cuando debía radicar el escrito de acusación o, una vez más, una solicitud para precluir la investigación en contra del líder del Centro Democrático.

El fiscal Palencia, según advirtieron desde la Fiscalía General de la Nación, argumentó su renuncia al caso por “razones personales, relacionadas con la salud de su familia”, por lo que se designó al fiscal 12 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Salcedo, para continuar con la investigación, convirtiéndose, así, en el cuarto fiscal que investiga al expresidente por los presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.

La coincidencia en las fechas, pues el fiscal Palencia renunció el mismo día que se venció el plazo que le dio el Tribunal Superior de Bogotá para tomar una decisión sobre el futuro ante la justicia del expresidente Uribe, lleva a preguntar qué va a pasar con el proceso y qué seguirá ahora.

El penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, le dijo a Infobae Colombia que, como ya sucedió, se designe a un nuevo fiscal, que tendrá nuevamente 90 días para determinar si acusa o pide la preclusión.

“Ante la renuncia de este fiscal delegado, pues, lo que sucede es que debe designarse un cuarto fiscal, porque ya hubo dos primeros, que hicieron una solicitud, este tercero, que estaba haciendo el estudio y ahora renuncia. En este sentido, el expediente pasa a un nuevo fiscal delegado ante la Corte, quien igualmente debe asumir el estudio de toda la actuación”

Una de las víctimas en el proceso contra el expresidente, es el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). Hay que recordar que todo esto comenzó con la denuncia que hizo Uribe ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador, al que señaló de haber manipulado testigos en su contra, y que en el curso de la investigación el alto tribunal determinó que Cepeda no era responsable de estos delitos, sino que era el expresidente quien habría incurrido en los mismos.

El senador, que es una de las víctimas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, dijo que no le sorprende que el fiscal del caso haya renunciado y dijo que es una estrategia para dilatar el proceso - crédito Iván Cepeda

El senador Cepeda le dijo a Infobae Colombia que no le sorprende la decisión de la Fiscalía y apuntó que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, estaría detrás de esta nueva estrategia de dilación con la que buscaría que se venzan los términos y que la investigación contra el expresidente no prospere.

“No nos sorprende esta nueva actuación de la Fiscalía y del señor fiscal Francisco Barbosa, buscando que los términos, en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe, pues, sencillamente terminen por agotarse y esto, a través de la más burda actuación. Una vez que, ya que en dos oportunidades, ha fracasado el intento por precluir este caso”

También reparó en que no ni él ni sus abogados conocen las causas reales de la renuncia del fiscal Palencia al caso, pues subrayó que en el comunicado de la Fiscalía no se dice gran cosa y que no hay una explicación “convincente”. Además, remarcó que ya hay unos términos que se vencieron en el proceso y que con su equipo jurídico va a buscar todos los mecanismos para evitar una dilación más:

“Ahora se produce una renuncia de un fiscal, que no tenemos conocimiento de por qué razón se produce, realmente no hay una explicación convincente frente a esto y el fiscal, pareciera, que entonces señala que hay que volver a contar el tiempo desde cero. No, aquí ya hay unos términos que se han vencido, hay unas actuaciones que han debido ser hechas y ya no cabe más dilación, por lo tanto, con mis abogados vamos a actuar en ese sentido con toda la verticalidad que requiere esta situación, obviamente respetando todos los canales, mecanismos y procedimientos de la justicia”

El penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia le dijo a Infobae Colombia qué pasará con el caso del expresidente Uribe luego de la renuncia del fiscal Andrés Palencia - crédito Francisco Bernate

Sin embargo, el penalista Iván Cancino le dijo a Infobae Colombia, que por ahora no hay términos a vencerse, y reiteró que el nuevo fiscal tiene 90 días para tomar una decisión sobre el futuro del proceso contra el expresidente.

El abogado Bernate insistió en que por más que se haya vencido el término que le dio el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía, el 9 de enero, al fiscal Salcedo “le corre un término de 90 días para definir si va a presentar una acusación o si, por el contrario, va a solicitar una nueva preclusión, pero, sin duda, el que haya renunciado este fiscal implica la designación de un nuevo, que igualmente cuenta con el mismo término para tomar una decisión”.

Lo único cierto es que en noventa días, el 8 de abril, se conocerá, si no hay una nueva renuncia o algún otro impedimento, si la Fiscalía insistirá en pedir que se precluya la investigación o llame, por primera vez, a un expresidente a juicio.