Duro agarrón entre exabogado de Nicolás Petro y Miguel Ángel del Río en redes sociales tras libertad de Arturo Char: se sacaron los “trapitos al sol”

La decisión del juez sexto penal municipal con función de garantías de Santa Marta de dejar en libertad al exsenador Arturo Char Chaljub, que invocó un Habeas Corpus debido a lo que sería el vencimiento de términos en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por los punibles de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado, generó un fuerte enfrentamiento entre David Teleki y Miguel Ángel del Río.

El primero, exabogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el segundo, apoderado de la exsenadora Aída Merlano, que con su testimonio metió en líos a Char Chaljub, tuvieron el lunes 8 de enero un duro cruce de mensajes a través de la red social X (antes Twitter), en la que prácticamente se sacaron los “trapitos al sol”. Y todo por las posiciones contrarias en este tema, que captó la atención.

Teleki, que renunció el 1 de septiembre a seguir adelante en la representación de Petro Burgos, acusado de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, salió a felicitar en redes sociales al abogado penalista Iván Cancino: que lidera la defensa de Arturo Char y fue el que presentó ante el juzgado de la capital del Magdalena el recurso que dejará en libertad al expresidente del Congreso.

Sin embargo, en su mensaje inicial, el letrado no dejó pasar la oportunidad para lanzarle fuertes pullas de Del Río, al que llamó “abogado twitterillo”, lo que desató la furia de su contradictor, que no dudó en responder, en una discusión que generó morbo en esta red social, por los señalamientos que se hicieron sobre el ejercicio profesional, pero, sobre todo, por los casos que llevan ambos y que involucran a personajes de envergadura mediática.

El agarrón entre David Teleki y Miguel Ángel del Río

La polémica surgió debido a los señalamientos de Del Río, que en su perfil habría puesto en duda las actuaciones no solo del juez que otorgó la libertad de Char, que alegó que ya habían pasado 120 días desde que se abrió proceso en la Corte Suprema en su contra, sin que se decidiera llevarlo a juicio, por lo que apeló a lograr su libertad a través del recurso presentado. Esto no cayó bien en Teleki, que salió a dar su opinión.

“Penoso todo lo que está pasando en esta solicitud de Habeas Corpus del señor Arturo Char: una Magistrada con un evidente impedimento y una Procuraduría amiga. Todos saben que no hay prolongación ilícita de la privación de la libertad ni el juez es el competente para definirlo”, publicó el defensor de Aída Merlano en su perfil, en un mensaje que generó la controversia sobre este caso.

Luego de este mensaje, Teleki se despachó y, sin etiquetar a Del Río, se refirió a su accionar. “¿Abogado twitterillo criticando libertades? Obvio, como nunca gana nada, se dedica a comentarista de los triunfos ajenos. Eso se llama envidia y resentimiento....Felicitaciones @CancinoAbog, bien por la libertad de @ArturoCharC”, publicó el abogado que estuvo durante la imputación de cargos al primogénito del presidente en Bogotá.

Al respecto, el mediático abogado Del Río respondió con una corta frase que encendió la polémica, pues recordó a Teleki la forma en la que se descvinculó del caso Petro, en el que tuvo vitrina, según él, pero que no fue capaz de aprovechar. “Soy un ganador. Por lo menos no me regalo a la Fiscalía ni me sacaron por la puerta trasera de su única defensa de importancia. Ánimo”, manifestó.

Este fue el enfrentamiento entre David Teleki y Miguel Ángel del Río a través de la red social X (antes Twitter), tras la libertad de Arturo Char - crédito @davidteleki1/X - @migueldelrioabg/X

Como era de imaginarse, la respuesta del afectado no tardó en darse. “Le toca decirse ganador porque sigue siendo el mismo resentido que se metía a clases del Externado porque allá no pudo entrar por la puerta de enfrente. Le tocaba mirar por la ventana. ¿Se acuerda que le ofrecieron el caso y no lo aceptó por cobarde?”, dijo Teleki, que reveló algo de los que pocos sabían, en lo que concierne a que Del Río pudo haber tomado el proceso Petro.

Ante esto, su interlocutor replicó. “Solo un cobarde se le entrega a la fiscalía en detrimento de su cliente. Por eso te sacaron”, dijo el abogado de Merlano, aunque en la discusión intervinieron terceros, que cuestionaron la forma en que Miguel Ángel del Río puso en duda la honorabilidad de los que operaron en derecho en este caso, como los docentes Rodrigo Parada y Juan José Castro Muñoz.