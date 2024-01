Hombre fue baleado mortalmente dentro de una ambulancia en Corinto, Cauca

Un hombre fue asesinado a disparos dentro de una ambulancia en Corinto, Cauca - crédito Infobae

Un accidente de tránsito se reportó cerca de las 8:50 p. m., del domingo 7 de enero de 2024, en la vía Corinto-Padilla. Residentes locales fueron quienes dieron aviso a las autoridades sobre el suceso. Respondiendo al incidente, una ambulancia, identificada como la unidad M6, con un equipo de cuatro socorristas, que se desplazó inmediatamente al lugar de los hechos para atender la emergencia.

Te puede interesar: Asesinó con arma de fuego a dos personas por impedirle el paso de su carro

Las autoridades locales reportaron que un hombre herido por arma de fuego fue hallado recientemente en una vía pública. El sujeto, cuyos datos de identificación y edad no han sido revelados, fue atendido inmediatamente por personal de urgencias médicas y trasladado a una ambulancia con destino a la instalación hospitalaria más cercana para recibir una evaluación médica exhaustiva.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alias ‘Diablo’ arrestado en Floridablanca por uso indebido de arma de fuego

“Al momento de llegar al área de urgencias de la ESE NORTE 2 Corinto, hombres armados se suben a la ambulancia, intimidando a las unidades y disparando en contra del paciente en repetidas ocasiones, quitándole la vida”, manifestó una fuente consultada por El País de Cali.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Corinto Cauca, Jhon Camacho, hizo público su rechazo frente a los actos violentos dirigidos a los ciudadanos y al equipo de misión médica y de rescate en la región. El funcionario informó que no hubo personal herido durante estos sucesos, aunque la ambulancia presentó daños materiales debido a los impactos recibidos. No obstante, se resalta que dichos daños no son de consideración crítica.

“Los profesionales de salud involucrados en estos hechos recibirán apoyo psicosocial”, comentó Camacho.

En Corinto, Cauca, sicarios asesinaron a un hombre dentro de una ambulancia. Minutos antes, los sujetos armados habrían asesinado a otra persona cerca del lugar donde estaba la ambulancia. El personal médico resultó ileso y recibirán apoyo psicosocial - crédito @Marovaan / X

Pronunciamiento ante lo ocurrido

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia informó sobre el ataque armado en Corinto, Cauca, donde resultó muerta una persona que era atendida dentro de una ambulancia. El incidente ocurrió mientras los bomberos prestaban servicios de emergencia, viéndose obligados a enfrentar situaciones de violencia y agresión con armas de fuego. La institución condenó el ataque a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) y resaltó la gravedad del suceso.

“Pronunciamiento oficial ante el lamentable hecho en Corinto, Cauca, donde nuestras unidades bomberiles fueron hostigadas con armas de fuego mientras atendían una emergencia”.

La institución exige justicia en su último comunicado y destacó su compromiso inquebrantable con la seguridad y el servicio a la comunidad. Este pronunciamiento responde a incidentes recientes que han puesto en riesgo la integridad de los bomberos y el público al que sirven. La entidad insta a las autoridades correspondientes a garantizar condiciones seguras para el ejercicio eficiente de su labor.

“El capitán en jefe, Arbey Hernán Trujillo Mendez, en nombre de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, emite este comunicado con profunda indignación ante el lamentable suceso ocurrido durante una internvecnión de emergencia en la vía Corinto-Padilla, en el departamento del Cauca, el pasado 7 de enero”, expresaron en su redes sociales.

También detallaron que “sobre las 8: 50 p. m., la ambulancia M6, con cuatro tripulantes a bordo, respondió a un llamado de accidente. En el lugar se encontraron con una persona herida por arma de fuego. Durante el traslado al hospital local, individuos armados abordaron la ambulancia, intimidando a nuestras unidades y disparando contra el paciente”.

Momentos previos al homicidio de un hombre en el interior de una ambulancia - crédito @Marovaan / X

El comunicado haciendo énfasis en el rechazo de cualquier forma de violencia dirigida hacia los vehículos de misión médica y los miembros de Bomberos Colombia. “Exigimos una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y el servicio a la comunidad”, remarcó la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Te puede interesar: Exjugador del fútbol profesional colombiano fue víctima de sicarios: esto es lo que se sabe

Finalmente, el comunicado señaló que se honran la valentía y dedicación de los Guardianes de la Vida, “quienes, a pesar de los riesgos, continúan comprometidos con la protección y el socorro en situaciones de emergencia”

“Este trágico episodio resalta la importancia de garantizar la seguridad de quienes se dedican a salvar vidas”.