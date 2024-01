Hijo de Cintia Cossio casi se quema “por curioso” visitando la nieve

El menor quería comprar que en el frío la ropa también se quemaba y se llevó tremendo susto - crédito @chismedelbueno7/Instagram

Cintia Cossio es una reconocida creadora de contenido para adultos; sin embargo, su nombre ha sonado en las últimas semanas debido a la separación que anunció de su esposo Jhoan López. La pareja permaneció unida por más de 12 años y decidieron alejarse, pero la historia dio un giro nuevo a finales de diciembre de 2023.

De acuerdo con una publicación de la hermana de Yeferson Cossio, decidió salir a aclarar la situación en vista de los videos que circularon en Internet donde se veían muy contentos disfrutando de un partido de fútbol. Aunque el foco se centró en la ruptura de los creadores de contenido, algunos de sus seguidores quisieron conocer cómo estaban llevando el tema de la separación con Thiago, su primogénito.

Jhoan López y Cintia Cossio se separaron a finales de 2023 y conmocionaron las redes sociales - crédito @jhoanlopez/Instagram

Recientemente, la paisa hizo unas publicaciones en sus redes sociales en las que aparece el pequeño, dejando claro que el menor ha disfrutado por separado del tiempo que dedican sus padres. Pero, en esta oportunidad, Thiago se robó las miradas, debido a una “inocente” picardía que cometió al acercarse al fuego.

Lo llamativo de la situación, es que el primogénito de Cintia Cossio quería saber si su ropa se quemaba a temperaturas bajo cero, pues están vacacionando en la nieve. Inicialmente, se ve al pequeño parado junto a la fogata disfrutando de un embutido hecho con una carne especial, pero en la siguiente publicación el menor aparece con la bota de su pantalón quemada.

“Metió la ropa al fuego para ver si aún con el frío se prendía. Qué muchachito tan ‘curioso’ […] Menos mal esa ropa de nieve es exageradamente gruesa. Mi reacción fue inmediata y empecé a golpear el fuego con mi celular y lo quemé (risas), pero no le pasó nada a Thiago que es lo que importa”, aseguró la aterrorizada mamá, mientras su hijo confirmaba que sin importar si es calor o frío, la ropa igual se quema.

Cintia Cossio presumió en sus redes sociales una fotografía de su hijo Thiago, que sufrió un leve incidente con su ropa de nieve - crédito @soycintiacossio/Instagram

Entre risas y con su cara de inocencia, el menor le dijo a su mamá que casi se quema su celular a lo que Cossio le respondió que no encontró nada más con qué apagar el fuego y que “todavía funciona”. Entre los comentarios de los internautas reposan algunos divertidos como: “En su inocencia, pensó que el frío no dejaba quemar nada”; “esa carita con la que mira a su mamá y le recuerda su celular”; “por fortuna no pasó nada”, entre otros.

Su separación: realidad o marketing

Debido a los múltiples comentarios que recibió en redes sociales sobre una aparente estrategia de marketing con su separación, Cintia Cossio decidió hacer una publicación aclarando que no necesita de ese tipo de trucos para hacer crecer su imagen.

“Quiero dejarles súper claro que jamás, nunca en la vida he utilizado mi hogar como marketing y jamás lo utilizaré […]. Tenemos un hijo que está a punto de cumplir nueve años y nos conocemos de toda la vida, nuestros padres eran amigos”, recalcando enfáticamente que no utilizaría algo tan sagrado como su familia, para implementar una estrategia de este tipo.

Agregó que la mujer que está detrás de las cámaras es completamente diferente a la Cintia Cossio que conocen personas de su círculo social como “alguien de hogar”. Asimismo, aseguró que ese es el principal motivo por el que no permite que nadie más se meta en los temas que tienen que ver con su hogar, pues lo considera algo sagrado.

Incluso, dejó claro que sería la única vez que se referiría al tema, ya que el padre de su hijo no saldría a hacer ninguna claridad, pues fue ella “la que armó el mi3rd3r0″.